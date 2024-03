Psihoterapeutul Gina Chiriac, despre boală și dependență: „Dacă ne-am uitat la ele ca la o adaptare a programelor inconștiente…” | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Psihoterapeutul Gina Chiriac a fost invitatul celui mai nou episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene. Doctorul în Psihologie a atins o multitudine de subiecte ce țin de natura umană. Printre acestea se numără boala și dependența. Vă invităm să urmăriți nou episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 23 martie 2024!

„În acest cerc pe care l-ați trasat dumneavoastră acum, am găsit și corespondentul cuvântului «dependență». Putem, prin gânduri, să modelăm dependențele noastre, să ne îndepărtăm de ele, de anumite dependențe?”, a întrebat Adrian Artene.

Doctorul în Psihologie a atins un subiect sensibil, însă care face parte din viața fiecărui om. Îndepărtarea față de o dependență se va face tot prin conștiență. Mistificarea bolii nu ar avea loc, în condițiile în care am privi-o ca la o adaptare a programelor inconștiente, susține Gina Chiriac. Boala reprezintă un imbold că există o problemă în organism.

„Exact! Tot prin conștiență. Pentru că ce este dependența? Nu este ceva rău, așa cum boala nu este ceva rău. Dacă ne-am uita la dependență și la boală ca la o adaptare a programelor inconștiente pentru a supraviețui, atunci nu am mai mistifica boala și noi am mai spune că este ceva rău. Boala este un semnal că ceva nu este bine. Și atunci simptomul și dependența devin un prilej de contemplare, să înțeleg ce anume n-am făcut eu de am ajuns acolo. Ce mi s-a întâmplat în viața asta, de corpul meu manifestă această dependență chimică, pentru că nu este doar dependența cognitivă”, a spus Gina Chiriac, în podcastul Altceva cu Adrian Artene.