Psihoterapeutul Gina Chiriac a vorbit, în cadrul podcastului, despre Legea Rezonanței: „Dacă sunt trist, frustrat și anxios, o să întâlnesc…” | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Gina Chiriac a fost invitată în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene. Noul episod este disponibil deja pe platforma YouTube, de sâmbătă 23 martie 2024. Psihoterapeutul a atins o multitudine de puncte esențiale despre modul în care ne manifestăm noi, ca oameni. De altfel, printre acestea a făcut referire și la Legea Rezonanței. Doctorul în Psihologie susține că o persoană care este tristă sau frustrată va atrage tot o persoană care simte același lucru. Vă invităm să urmăriți un episod revelator despre puterea gândurilor!

De altfel, dialogul a continuat la fel de revelator. Psihoterapeutului Gina Chiriac a vorbit și despre dependență.

„În acest cerc pe care l-ați trasat dumneavoastră acum, am găsit și corespondentul cuvântului «dependență». Putem, prin gânduri, să modelăm dependențele noastre, să ne îndepărtăm de ele, de anumite dependențe?”, a întrebat Adrian Artene.

Ce este dependența, de fapt? – întrebarea căreia psihoterapeutul îi oferă un răspuns detaliat.

„Exact! Tot prin conștiență. Pentru că ce este dependența? Nu este ceva rău, așa cum boala nu este ceva rău. Dacă ne-am uita la dependență și la boală ca la o adaptare a programelor inconștiente pentru a supraviețui, atunci nu am mai mistifica boala și noi am mai spune că este ceva rău. Boala este un semnal că ceva nu este bine. Și atunci simptomul și dependența devin un prilej de contemplare, să înțeleg ce anume n-am făcut eu de am ajuns acolo. Ce mi s-a întâmplat în viața asta, de corpul meu manifestă această dependență chimică, pentru că nu este doar dependența cognitivă”, a spus psihoterapeutul.