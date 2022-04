Care este pulsul normal pe care trebuie să îl aibă o persoană, în funcție de vârstă și sex. Care sunt, de fapt, valorile optime? În lumea medicală, pulsul se mai numește și frecvență cardiacă.

Care este pulsul normal pe care ar trebui să îl aibă o persoană, în funcție de vârstă și sex? Care sunt valorile optime? În lumea medicală, pulsul se mai numește și frecvență cardiacă, adică numărul de contracții efectuat de inimă în decursul unui minut. Acesta reprezintă umflarea și dezumflarea regulată a unei artere și este resimțit în toate zonele de pe corp – artera carotidă, artera radială, artera brahială, artera popliteală și artera posterior tibială. Prin măsurarea pulsului unei persoane se cuantifică numărul de impulsuri electrice care sunt generate de cord.

Citește și CE AMENDĂ PRIMEȘTI DACĂ NU AI TRUSA MEDICALĂ. PUȚINI ȘOFERI ȘTIU

Pulsul normal în funcție de vârstă. Care sunt valorile optime

Ritmul cardiac variază de la o persoană la alta. Atunci când o persoană este în perioadă de repaus sau odihnă, atunci pulsul este mai scăzut. Însă, atunci când face efort fizic, atunci ritmul cardiac crește. Pentru măsurarea ritmului cardiac este nevoie de un EKG / ECG (electrocardiogramă). Acesta se efectuează în clinici și spitale, nu este invaziv și înregistrează semnalele electrice ale inimii. Ritmul cardiac este prezentat sub forma unor linii care formează unghiuri, pe o hârtie gradată. Dar care sunt, de fapt, valorile optime?

Ritmul cardiac normal are o frecvență de aproximativ 60 – 100 de bătăi pe minut. Tahicardia apare atunci când bătăile inimii sunt accelerate (peste 100 de bătăi pe minut), iar bradicardia apare atunci când pulsul este sub 60 de bătăi pe minut. În condițiile în care o persoană are bătăi neregulate ale inimii, atunci ar putea suferi de aritmie. Aritmia se împarte în două categorii: supraventriculare și ventriculare. De asemenea, bradiaritmiile sunt bataile lente si neregulate ale inimii.

Pulsul normal în funcție de vârstă – copii vs adulți

– La nou-născuți, pulsul normal este între 100 și 170 de bătăi pe minut;

– La bebeluși, pulsul normal este între 90 și 130 de bătăi pe minut;

– La copii cu vârste între 2 și 3 ani, pulsul normal este între 80 și 120 de bătăi pe minut;

– La copii cu vârste între 4 și 5 ani, pulsul normal este între 70 și 110 bătăi pe minut;

– La copiii cu vârsta peste 10 ani, pulsul normal este între 60 și 100 de bătăi pe minut;

– La persoanele peste 18 ani, pulsul normal este între 60 și 100 de bătăi pe minut.

Odată cu înaintarea în vârstă, pulsul normal scade. Cum se calculează pulsul normal în funcție de vârstă: 220 – vârstă = X. De exemplu, pentru o persoană de 50 de ani = mai mare de 220 – 50 = 170.

Sursă foto: Pixabay