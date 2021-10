„Puriul” pune tunurile pe jucători după eliminarea din Cupă: „Nu se poate, fratele meu, să faci asemenea greșeli, mai ales în ultimele minute!”

Mircea Rednic, antrenorul principal al formației Dinamo București, și-a desființat jucătorii după eliminarea din Cupa României, produsă în „Groapă” cu FC Argeș, scor 2-1, piteștenii reușind să revină după ce au fost conduși pe tabela de marcaj, marcând golul victoriei la ultima fază a meciului.

„Jucăm bine 70 de minute, după care facem greșeli copilărești, de manual. Cum să te surprindă pe o minge deschisă, în loc să te retragi? Latovlevici preia în careu fără să fie jenat. Nu se poate, fratele meu, să faci asemenea greșeli, mai ales în ultimele minute! E inadmisibil să iei asemenea goluri! E frustrant! Muncești, ești aproape să te califici, iar apoi iei două goluri incredibile. Nu știu ce s-a întâmplat cu Filip. S-a accidentat săptămâna trecută, a spus că e OK, că altfel nu-l băgam, dar a trebuit să-l schimb. Cred că are ruptură musculară, o lună e OUT. Pentru noi, important e campionatul, iar astăzi au avut șanse și alții. Neicuțescu și Moldoveanu n-au evoluat deloc față de acum patru ani, au rămas la același nivel. Nu-i de mirare că aduc alți jucători. Bravo lui Țîră! Asta e reacția. Mi-a arătat că mă pot baza pe el. Sunt mulți care plâng, dar nu-mi demonstrează că merită să joace. Vine un fundaș dreapta, nu vedeți că n-am soluții? Vom beneficia și de pauza provocată de meciurile naționalei, sunt sigur că îi vom integra. Alta era situația dacă îi aveam pe cei șase titulari care mi-au lipsit la acest meci. Din iarnă sper să aduc echipa la nivelul dorit. Nu poți să treci peste niște etape”, a declarat Mircea Rednic, după meci, la Digi Sport.

FC Argeș devine astfel cea de- a patra echipă calificată în sferturile Cupei României, după CSO Filiaşi, Chindia Târgovişte şi FC Voluntari.