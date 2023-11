Pușcărie în Italia! Cum încearcă medicul estetician cu 8 clase să-și salveze libertatea și banii din cont! Fugit din țară după condamnare, Matteo Politi s-a ”izbit” de Bahmuțeanca!

Cazul Matteo Politi a făcut vâlvă în urmă cu patru ani. Atunci, italianul a fost descoperit că s-a dat medic estetician, deși ar fi avut doar opt clase. Cu diploma falsă a plăcălit sistemul, care i-a dat liberă practică. Iar ”doctorașul” a trecut la treabă. Avea să fie judecat și condamnat. A fugit de pedeapsă în Italia, unde se află și acum, și speră să-și salveze libertatea, dar și banii din contul pe care i s-a pus sechestru. Avocatul lui a oferit detaliile, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Matteo Politi era condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare în România! Medicul estetician operase nu mai puțin de 28 de oameni în cinci clinici private, fără să aibă acest drept! Ar fi avut doar opt clase, iar diploma prezentată ar fi fost, de fapt, un fake. După condamnarea în urma căreia i s-a pus și un sechestru pe contul bancar, Politi a fugit în Italia, sprând să scape de pedeapsă. A fost prins (Vezi AICI detaliile), doar că extrădarea nu s-a făcut. Falsul medic nu a scăpat, însă, de probleme. Ar putea face închisoare în Peninsulă!

Matteo Politi vrea să scape de sechestrul care i-a blocat 40.000 de lei

De curând, însă, Matteo Politi a cerut ridicarea sechestrului care i-ar fi blocat 40.000 de lei. CANCAN.RO a discutat cu avocatul lui, care ne-a dezvăluit unele detalii.

”Chiar dacă dosarul s-a finalizat și a fost condamnat, ar trebui reverificată această măsură a înscrisului la un an. Nu s-a întâmplat asta, deși a trecut un an. Dar nici nu am făcut o cerere în istanță, pentru a se referifica, pentru că nu știm ce se va întâmpla la revizuire. Sunt mai multe nereguli din punctul meu de vedere, dar nu vreau să comentez”, a declarat Valentin Stoica, avocatul italianului.

El a mai explicat și ce se va întâmpla cu al său client, după revizuire. ”Matteo este prin Venezia acum, așteaptă să se termine revizuirea, iar dacă nu se termină cu bine pentru el, va trebui să-și ispășească pedeapsa în Italia.

Italienii nu l-au extrădat, dar extrădarea e una, executarea pedepsei e alta. Dacă în revizuire nu se va anula sentința de condamnare, atunci va face închisoare în Italia”, a încheiat Stoica.

Adriana Bahmuțeanu l-a făcut praf: ”Omul e dubios!”

Adriana Bahmuțeanu este una dintre vedetele care a dat nas în nas cu Politi. Mai mult, a fost sfătuită să apeleze la serviciile lui, cică de calitate. Prezentatoarea tv a luat foc. A povestit, pentru CANCAN.RO, cum l-a ”descoperit” pe falsul medic, fiind invitată de o prietenă la inaugurarea unei clinici unde profesa Politi.

”Eu am văzut din start că omul e dubios. Toată lumea se uita cum îi face botul uneia! Dar ăla a pus mâna pe o clanță, a dat noroc cu unul, a fumat și apoi s-a băgat la botoxat! Nu s-a spălat, nu a pus o mănușă…

Ba mi-a mai și zis una, hai, vino să-ți facem toate tratamentele! Le-am zis: ăsta e escroc!

Dacă și-ar face treaba cei de la Colegiul Medicilor, am avea o medicină de calitate. Dar unde l-au găsit pe ăsta? I-au acceptat diploma fake! Așa că pițipoancele care vor țâțe să înțeleagă, nu te joci cu corpul tău!”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

