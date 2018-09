Puțini cunosc aceste detalii despre horoscopista Mariana Cojocaru! Motivul pentru care a divorțat în urmă cu 7 ani

Toată lumea o știe pe horoscopista Mariana Cojocaru, însă puțini cunosc detalii despre viața ei privată. Astroloaga a decis să divorțeze în urmă cu șapte ani, însă căsnicia ei nu mai funcționa de foarte mult. Așa că, a așteptat ca fiica ei să crească și să se separe de soțul ei.

“Eram intr-o relatie in care nu comunicam absolut deloc. Si imi gasisem refugiul in copii si in munca. Cu toţii suportam multe lucruri pana cand se fac copiii mari. Eu am fost cea care a luat decizia, eu am zis stop-joc, pentru ca nu mai putea functiona relatia aşa. Sunt de sapte ani divortata, dar relatia se stinsese de mai mult timp. M-am eliberat dintr-o casatorie care nu era tocmai inspirata. Imediat mi-am recapatat bucuria de viata”, a povestit Mariana Cojocaru.

După divorț, cei doi au făcut partajul, în urmă căruia Mariana Cojocaru s-a ales cu casa în care locuiseră până atunci, însă a fost nevoită să își despăgubească fostul soț.

„Partile sunt de acord cu atribuirea bunului in integralitate catre Cojocaru Mariana, cu obligarea acesteia la plata unei sulte catre Cojocaru Gabriel. Partile sunt de acord cu stabilirea in favoarea reclamantei Cojocaru Mariana a unei cote de contributie de 85% la dobandirea bunului, restul de 15% reprezentand contributie a paratului Cojocaru Gabriel. Partile declara ca valoarea bunului este stabilita la 121.390,53 lei, din care sulta care revine paratului este in cuantum de 18.208,58 lei, care se va achita de catre reclamanta paratului„, se arată în decizia judecătorilor privind partajul locuinței soților Cojocaru. Se pare că fostul soț al Marianei Cojocaru, după desărțirea de aceasta, s-a mutat în Germania, unde locuiește și acum.