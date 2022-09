Puțini români știu asta! Câte ouă maximum trebuie să mănânci pe săptămână, de fapt

Ouale sunt o sursa importantă de calciu, proteine, vitamine şi de asemenea o sursă naturală de colesterol, dar nu pot fi consumate la discreţie. Puțini români știu câte ouă trebuie consumate pe săptămână, de fapt.

Mulți specialiști susțin că ouăle sunt printre cele mai hrănitoare alimente de pe planetă. Pot fi consumate în multe moduri, fierte, prăjite, la cuptor ori folosite la prăjituri.

CITEŞTE ŞI: CELE 6 ALIMENTE CARE NU SE MĂNÂNCĂ NICIODATĂ CU MÂNA! GREȘELILE PE CARE MULȚI ROMÂNI LE FAC

Un ou fiert are un număr diferit de calorii, în funcție de cât de mare este oul.

Un ou mic de 28 de grame de 54 de calorii

Un ou mediu de 44 de grame are 63 de calorii

Un ou mare de 50 de grame are 72 de calorii

Un ou foarte mare de 56 de grame are 80 de calorii.

Ouăle au început să fie evitate de oameni, după ce s-a stabilit că gălbenușurile sunt bogate în colesterol. Colesterolul joacă un rol important în corp, fiind utilizat pentru a produce testosteron, estrogen și cortizol.

Câte ouă maximum trebuie să mănânci pe săptămână, de fapt

Numărul de ouă pe care le poți consuma fără a avea probleme de sănătate depinde de fiecare individ în parte. Colesterolul mărit, precum și alte boli ale ficatului pot influența consumul de ouă.

Potrivit studiilor, dacă persoana este sanătoasă, poate mânca şi două-trei ouă pe zi, însă, dacă este diagnosticată cu anumite boli ale ficatului sau are colesterolul mărit, va trebui să se limiteze la un consum de maximum cinci ouă pe săptămână.

Totodată, specialiştii de la Şcoala Medicală de la Harvard, SUA, recomandă în medie un ou pe zi pentru a beneficia de un nivel sănătos de colesterol bun şi pentru a întări şi menţine sănătatea inimii.