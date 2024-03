Puya, concert cu scandal! Artistul, la un pas să fie luat pe sus: „Au dat cu sticle cu nisip, cu vodcă”

Deși muți cred că viața artiștilor este una roz, realitatea este altă. Cântăreții au parte și de momente la limită, mai ales atunci când publicul este împotriva lor. Un astfel de moment a experimentat și Puya, care a mărturisit că la unul din concertele sale oamenii s-au revoltat și au aruncat în el cu sticle și alte obiecte. Cântărețul a fost scos de pe scenă cu ajutorul jandarmilor.

Recent, Puya a fost invitat în cadrul podcast-uli realizat de Mihai Bobonete și a vorbit despre unul dintre cele mai grele concerte ale sale. Totul s-a întâmplat în Vama Veche, iar cei prezenți la spectacol nu l-au plăcut deloc pe rapper. Publicul a explodat, vărsându-și mânia chiar pe Puya.

Puya a vorbit despre unul dintre cele mai tensionate concerte ale sale. Acesta a avut loc în Vama Veche și s-a terminat cu un mare scandal. Încă de când a urcat pe scenă, artistul a fost întâmpinat cu huiduituri și nu a mai trecut mult până când sticlele au început să zboare pe scenă.

Deși a văzut revolta publicului, Puya nu s-a dat bătut și chiar a vrut să îi învețe pe cei din mulțime o lecție. Acesta și-a continuat concertul, avândă însă grijă să se ferească de proiectilele ce veneau spre el.

„Am avut un spectacol la Vama Veche. Am fost invitat la ceva adunătură de folk. E un banc care se termină prost… Era organizat de domnul Tucă, dacă nu mă înșel. Și s-au gândit să cheme în acel an și rap. Lansasem eu Undeva în Balcani, Change, etc.

Folkiștii nu au apreciat. Li s-a părut că sună a manele sau ceva. Era prea comercial pentru ei. Și au dat cu sticle pline cu nisip. Sticle de vodcă… Eu, de pe scenă am spus: «Din cauza asta o să vă cânt tot spectacolul». Și am pus următoarea piesă. Ăia, pac, cu sticle. După trei, patru piese li se ridicase… Băi, babe care să îți arate… Ai văzut vreodată?”, a declarat Puya.