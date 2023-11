Puya și Sișu se revoltă după acuzele Danei Marijuana. Dezvăluiri în premieră. „Ea nu știa să scrie”

Invitată în podcastul lui Mihai Ghiță, Dana Marijuana a făcut o serie de declarații surprinzătoare referitoare la foștii săi colegi de scenă, Sișu și Puya. Au lansat hituri pe bandă rulantă, deveniseră un exemplu pentru generația anilor 90, însă puțini sunt cei care știu detaliile din spatele colaborării trupei Lafamilia cu Daniela Coteanu.

Până să întrerupă orice fel de colaborare cu prietenii săi, Dana Marijuana ar fi trecut prin mai multe situații neplăcute, cele mai multe fiind de ordin financiar, probleme pe care s-a decis să le facă public acum, la peste 20 și ceva de ani de când a cântat împreună cu Sișu și Puya. Invitată în cadrul unui Podcast, Dana Coteanu a făcut o serie de declarații surprinzătoare din perioada în care colabora cu trupa Lafamilia.

Dana Cotenau își acuză foștii colegi de faptul că nu îi dădeau bani suficienți în urma concertelor susținute și chiar că Puya i-ar fi spus că fără ajutorul lor ea este un nimeni. Acela a fost, de altfel, momentul în care a decis să rupă orice fel de colaborare cu trupa Lafamilia.

„La Familia, de aia m-am despărțit de ei…tot turneul meu, eu lucram la ai mei, aveam un bănuț de buzunar. De fiecare dată le ceream alor mei: Mama, dă-mi și mie bani de drum până la Timișoara, dă-mi și mie bani de drum până la Arad…dar tu pentru ce cânți acolo? Mai ales tata! (n.r. îmi zicea) Asta pentru că băieții din La Familia îmi ziceau că dacă vrei să vii cu noi, vii..iar eu credeam că ei nu iau niciun ban pentru mine, că eu merg alături de ei, Marijuana cu ei, mă ajută și pe mine pe lângă ei și că trebuie să mă duc, să le spun la lume mesajul și să fim cu toții. Bun. După un anumit timp, vine un domn la mine: Dana, tu știi că La Familia iau bani separat pentru tine? Eu bănuiam ceva, dar mă bucur că ați venit să-mi spuneți exact. Eram într-o emisiune, în pauză, și m-am dus la Puya și i-am zis: Dragoș, nu vreau 250 de dolari, 300, cât luase el pentru mine, vreau 50 de dolari, să am și eu bani de buzunar, să nu mă mai cert cu părinții acasă. Oricum banii pe care-i luam de buzunar, cheltuiam tot cu ei. Dacă luam o ciocolată, o împărțeam în trei, nu puteam să mănânc singură. S-a dus la Sișu, au vorbit ei doi, vine Puya: Auzi, tu fără noi ești un nimeni și un nimic și n-o să faci nimic niciodată. Pentru mine a fost ca o săgeată în suflet. Eu credeam în prietenia noastră, credeam în tot. Nu-mi venea să cred că eu nu le ceream toți banii, măcar banii de buzunar și nu au fost în stare să-mi dea măcar pe ăia. Am zis: bine, băieți, duceți-vă pe drumul vostru, foarte bun de altfel a fost, și eu mă duc pe drumul meu", a spus Dana Marijuana, în podcastul lui Mihai Ghiță.

Puya și Sișu au reacționat

”Chiar ne-a durut când am vazut ce a spus, din nou, Dana despre noi. Așa că ne-am gândit că de data asta să îi și răspundem”, este mesajul din descrierea videoclipului în care Sișu și Puya îi răspund Danei.

În cadrul unui videoclip de pe Instagram, Puya și Sișu au simțit nevoia să-i adreseze un mesaj Danei Marijuana, mai ales în contextul în care fosta lor colegă a făcut o serie de afirmații nu tocmai plăcute despre ei. Cei doi și-au luat rolul în serios, au apăsat butonul ”play” și au spus tot ceea ce au avut pe suflet.

Sișu: Eu o să vă prezint mica istorie, după care Dragoș vă va explica procesele din spate, deci tot ceea ce s-a întâmplat.

Puya: Ești prea formal

Sișu: Trebuie să fim.

Puya: Să moară familia mea! Tu ne acuzi de o grămadă de timp că ți-am furat banii. Ai scris cărți, ai mers în emisiuni, ai fost la podcasturi, tot timpul ai spus că noi ți-am furat banii. Ce bani ți-am furat? Înainte să mergem la Nostalgia am discutat chestia asta și tu ai fost de acord, ai spus că e ok. Am crezut că ne-am înțeles. Ce să înțeleg? Că ne-ai păcălit, că ne-ai mințit, că, de fapt, nu era ok?

Sișu: Oamenii pot să interpreteze că poate noi am păcălit-o să cânte la Nostalgia, să ne ridice etc. Am să vă explic câteva lucruri înainte de toate. Bun. O cunoaștem pe Dana Marijuana din anul 1996, ea s-a băgat în anturajul trupei BUG Mafia, formam împreună un grup de oameni care veneam mereu la ea acasă. Ea locuia în cartierul Sălăjan și mai mergeam pe la ea. Ne distram, mai fumam, beam, mergeam pe la petreceri etc. În perioada asta am lucrat albumul ”Băieți de cartier” și după ce l-am terminat, BUG Mafia a hotărât împreună cu noi să mergem în concerte, să cântăm în deschidere. Era prima oară când făceam asta. La unul din aceste concerte din Bacău, cred că-mi aduc aminte foarte bine, între Alin (Uzzi) și Dana Cotanu (Dana Marijuana) au existat anumite contre. Dana era foarte supărată. Aveam 20 de ani, vă dați seama. Puya a venit la mine și mi-a spus să facem o piesă cu fata asta ca să se simtă și ea ok, să se simtă integrată în grup.

Noi promovam albumul ”Băieți de cartier”. Tot Dragoș (Puya) a scris o strofă din perspectiva ei, însă cu versurile lui. Când am ajuns în studio el a cântat linia acelei melodii pe care ea cânta peste, după care am scos vocea lui Dragoș și am lăsat vocea ei. Am mai făcut o a doua piesă cu Gangea și Cătălina Toma, la fel au fost scrise de Dragoș și după am lansat albumul. Albumul a avut succes și Dorian Enache ne-a propus să facem prima trupă de borfași, bineînteles cu Dana Marijuana care era în piesa ”Tupeu de borfaș”. Nu puteam să o scoatem, logic, pentru că era prietena noastră. Am făcut clipul care a avut un succes fulminant, a devenit cunoscută la nivel național, așa cum spune și ea, și casa de discuri ne-a cerut următoarele piese ale ei. Noi credeam că ajutăm un prieten să devină cunoscut, să-i facem un bine, numai că Dana nu știa să scrie absolut nicio piesă. Dragos (Puya) a sărit la interval cu piesa ”Trebuie să spun” și cu piesa ”Fii pe fază”.

Puya: Pe principiul cine nu te lasă să mori, nu te lasă să trăiești. Eu am scris aceste piese cu toată dragostea și știi foarte bine (n.r Dana Marijuana) că ce spui tu în piese sunt cuvintele mele. Nu sunt ale tale. Cum poți tu să crezi că eu te-am ars pe tine sau că ți-am luat din bani?! Dacă oamenii voiau să te cheme la concert puteau să o facă. De ce nu te-au chemat? De ce nu te cheamă și în ziua de azi?

Sișu: Am încercat să-i dăm un start, să o ajutăm.

Puya: Ce rost are să faci chestiile astea publice? Aveai numărul meu de telefon, puteai să mă suni, nu să te duci să spui pe la emisiuni tot felul de lucruri neadevărate. Ce rost au toate chestiile astea?

Sișu: Dana Marijuana nu a scris niciun vers, nicio melodie. Noi ne-am sacrificat timpul și piesele noastre pentru ca ea să devină cunoscută. După 20 și ceva de ani vii și spui că noi ne-am bătut joc de tine și că ți-am furat banii? Am încercat să-ți oferim o oportunitate, dar noi nu ne-am dat seama că nu știi să faci chestia asta. Îți doresc la multi ani și minte în cap.

Puya: Fii atentă! Pe 19 avem lansare și te invităm să cânți piesa ”Tupeu de borfaș” și uităm tot ce s-a întâmplat. În acest fel punem punct la tot. Noi te cunoaștem, ești sora noastră. Ei nu te cunosc.”, a fost reacția trupei Lafamilia.