Rachel a găsit rețeta succesului. Cum reușește mama a doi copii să facă o mulțime de bani din confortul casei sale

Rachel, mamă a doi copii, a găsit soluția minune cu ajutorul căreia poate câștiga banii necesari pentru a-și întreține familia. Femeia în vârstă de 36 de ani, a renunțat la slujbă și acum lucrează din confortul casei sale.

Începerea unei afaceri poate fi un proces de lungă durată, cu tone de timp dedicat pentru a o lansa și cheltuieli generale inițiale uriașe. În ciuda faptului că nu avea experiență anterioară, o mamă a doi copii a decis să riște și acum câștigă 61.000 de lire sterline pe an, lucrând de acasă, în timp ce are grijă de cei doi copii ai săi.

Această afacere nu e prima încercare a lui Rachel de a deveni bogată. În trecut, femeia s-a străduit să-și lanseze alte afaceri, dar entuziasmul ei inițial a dispărut rapid:

,,Întotdeauna am fost interesată de afaceri și antreprenoriat. De-a lungul anilor am încercat multe agitații laterale, de la îngrijirea câinilor, la scrierea independentă, până la a ține prelegeri despre buget și investiții. Obișnuiam să încep cu multă emoție, să nu văd rezultate rapide, apoi să renunț și să trec la altceva.”, a declarat Rachel.

Cum a reușit Rachel să ajungă la veniturile dorite. Acum își poate permite orice

În 2019, viața ei s-a schimbat radical. Dornică să câștige niște bani în plus, auzise despre un curs care îi învăța pe oameni cum să câștige bani din blogging perin intermediul unui podcast și a decis să încerce și ea. Când a văzut acest curs, totuși, altceva i-a atras atenția – un tutorial despre câștigarea banilor de pe piața afacerilor mici, pe Etsy.

După ce s-a interesat mai amănunțit, ea a decis să cumpere ultimele cursuri, neștiind că de atunci viața i se va schimba complet:

,,Am urmărit cursul pe care l-am cumpărat în fiecare dimineață în timp ce mă pregăteam pentru muncă și apoi am implementat ceea ce am învățat în pauza de prânz și seara după ce copiii dormeau. Am învățat cum să lucrez în Canva, așa că am putut crea cu ușurință produse digitale, iar cursul m-a ajutat să învăț tot ce aveam nevoie despre Etsy.”, a declarat entuziasmată femeia.

Rachel și-a lăsat slujba pentru a găsi calea succesului de astăzi

În ciuda faptului că și-a părăsit slujba de corporatistă pentru a se concentra asupra afacerilor, femeia de 36 de ani recunoaște că nu a fost ușor să facă vânzări și că a fost un proces extrem de complex, pe care, la început, l-a tratat precum un hobby:

,,Când mi-am început magazinul Etsy, era practic un hobby pe care îl făceam pentru distracție, unde puteam avea șansa de a câștiga bani. Cu toate acestea, făcând parte din cursul pe care l-am cumpărat și din comunitatea online Facebook, am putut vedea că oamenii care l-au luat în serios au început să câștige bani după câteva luni.”, a dezvăluit Rachel.

După ce a câștigat doar 3,97 lire sterline (5 dolari) din prima vânzare, care a durat două săptămâni, mama a doua copii nu s-a dat bătută și era încă hotărâtă să facă mica afacere să funcționeze.C oncentrându-se pe marketing, Rachel a văzut brusc că vânzările ei au început să crească rapid și, în cele din urmă, și-a găsit locul pe site. Acest lucru i-a oferit motivația de a continua și de a crea o mulțime de produse digitale noi, pe care clienții ei le-au iubit.

De la câștigarea a doar 35.69 GBP (45 USD) în prima lună, ea câștigă acum aproximativ 3568 GBP (4500 USD) pe lună – adică 61,000 GBP în plus (77 USD) pe an.

