Rădoi, șah-mat la „Rege”: „N-aș vrea să fiu în poziția lui Gică acum!”

Universitatea Craiova a învins Farul Constanţa cu scorul de 4-3 (2-3), la Severin în epilogul rundei a 9-a, la capătul celui mai spectaculos meci din aceasta ediție a SuperLigii.

Farul a marcat prin Vlad Morar (min. 2) și Gabriel Torje (33, 41), victoria oltenilor venind în urma golurilor marcate de Jovan Markovic (min. 26, 66), Andrei Ivan (min. 44) și Dan Nistor (71).

„Prefer să câștig cu emoții și să fiu fericit la final. N-aș vrea să fiu în poziția lui Gică acum. Au fost două reprize diferite. În prima am arătat undeva la 30-40% din puterea noastră, iar repriza a doua a fost la mâna noastră. Eu cred că toate greșelile personale de transmitere a balonului au fost din cauza faptului că ne-am mișcat târziu. Mișcările erau mereu în contratimp. La pauză am avut o discuție, am reglat anumite lucruri tactice. Le-am spus jucătorilor că dacă am marcat două goluri în prima repriză, mai putem marca două și în a doua, dar cu condiția să nu mai primim niciunul. Am schimbat sistemul din 5-3-2 în 3-4-3. Le-am transmis să aibă încredere, curaj, le-am explicat ceea ce au făcut greșit și să ieșim motivați în a doua repriză. Le-am promis la pauză că dacă nu vom mai primi gol și dacă vor reuși să înscrie de două ori, atunci voi da eu masa și acum trebuie să o plătesc”, a declarat Mirel Rădoi, la finalul meciului cu Farul.

În urma acestui succes, Universitatea a urcat pe locul 5 cu 14 puncte, în timp ce Farul a cedat fotoliul de lider al clasamentului fiind pe locul 2 cu 18 puncte.