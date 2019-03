Rădoi se pune la dispoziția lui Contra: „Naționala mare are prioritate!”

Mirel Rădoi, selecțioenerul reprezentativei de tineret a României a declarat că în ciuda faptului că naționala under 21 va participa la Europeanul din Italia, îi va pune la dispoiziție selecționerului primei representative, Cosmin Contra toți jucătorii pe care și-I dorește.

„Din punctul meu de vedere, și am susținut asta și când am fost jucător, naționala mare are prioritate. Pentru că trebuie să ne uităm și la performanțe, dar și din punct de vedere financiar. O calificare a naționalei de tineret aduce în vistieria FRF suma de 300.000 de euro, în timp ce echipa mare aduce undeva în jur de 9 milioane de euro. Așa că naționala mare mereu va avea prioritate”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul unei conferințe de presă.

Selecționerul a spus că știee în proporție de peste 50% pe ce lot va miza la Europeanul din Italia din vara acestui an.

„Dacă ne referim la procente, pot spune că undeva la 60% știu jucătorii pe care mă voi baza pentru EURO! Ceilalți pe care-i avem în vizor trebuie să ne demonstreze că merită să facă pasul. Doar o dată la doi ani ai șansa de a participa la un astfel de turneu, noi venim după 21 de ani, așa că trebuie să dea totul. Va trebui să vedem evoluția jucătorilor după perioada de iarnă, cei care au avut cantonamente, plus că va trebui să ne facem o idee și asupra celor care au jucat mai puțin în ultima vreme la echipele lor de club”, a mai spus Mirel Rădoi.

Naționala de tineret a României va fi prezentă la EURO 2019, în Italia. „Tricolorii mici” au fost repartizați în Grupa C alături de Anglia, Franța și Croația.