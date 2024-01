Radu Drăgușin a intrat pe “radarul” Madalinei Ghenea dupa transferul la Tottenham. S-a folosit de Google pentru a afla cine e românul

Radu Drăgușin este omul momentului, iar transferul la Tottenham l-a pus pe radarul celebrei Mădălina Ghenea. Actrița l-a descoperit pe tânărul de 21 de ani și s-a așezat rapid în tabăra acestuia. Ce a spus Mădălin Ghenea despre cel mai scump fotbalist român din istorie?

Recent, Radu Drăgușin a marcat o realizare importantă. Acesta a ajuns în Premier League, iar Tottenham a oferit bani frumoși pentru el. Clubul a plătit 30 de milioane pentru a-l aduce la Londra pe tânărul român. Astfel, Radu Drăgușin a devenit cel mai scump fotbalist român, iar acest lucru a atras atenția asupra sa. Inclusiv Mădălina Ghenea a vorbit despre tânărul sportiv.

Mădălina Ghenea (36 de ani) este una dintre cele mai cunoscute românce și se bucură de succes internațional. Actrița este apreciată la scară largă și a reușit să îi facă pe români mândri. Aceasta ține legătura cu fanii săi din mediul online, iar adesea răspunde curiozității acestora, lucru care s-a întâmplat și recent.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, Mădălina Ghenea a fost întrebată ce părere are despre transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Actrița a admis că nu știa nimic despre tânărul fotbalist și a trebuit să arunce un ochi pe Google pentru a vedea despre cine este vorba.

După ce și-a făcut lecțiile, actrița a mărturisit că nu prea se pricepe la fotbal, însă înțelege că reușita lui Drăgușin este importantă pentru români, așa că și-a arătat din plin susținerea.

„A trebuit să-l caut pe Google! Nu știam cine este. Nu mă pricep. Oricine face România mândră, are nevoie de sprijinul nostru!”, a fost răspunsul oferit de Mădălina Ghenea.

Radu Drăgușin a marcat recent o un pas important în cariera lui, iar transferul la Tottenham l-a adus în lumina reflectoarelor. Fotbalistul a fost curtat de trei cluburi de top în această iarnă (Napoli, Bayern München și Tottenham Hotspur), iar în cele din urmă a decis să semneze cu echipa din Premier League, asta deși Bayern înaintase o propunere salarială mai bună pentru jucătorul român.

„Sunt entuziasmat, sunt fericit. E un pas mare pentru mine, dar cred că e un pas corect. Decizia am luat-o cu inima. Am avut câteva discuții cu antrenorul, am simțit o conexiune. Mi-a spus că își dorește foarte mult să vin, că îi place stilul meu de joc și că el crede că mă potrivesc bine aici. Îmi place acest stil de joc, agresiv, cu linia defensivă sus.

Sunt un tip care dă totul pentru echipă. E un vis pentru mine să joc la o astfel de echipă. Voi da totul mereu pe teren. E un sentiment plăcut că mă voi reîntâlni cu ei (Bentancur și Kulusevski – n.r.), am fost împreună la Juventus în urmă cu trei ani. Abia aștept să mă întâlnesc cu ei și cu ceilalți colegi.

Toată viața mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel, să joc în Premier League, astfel că visul meu s-a îndeplinit. Abia aștept să intru pe teren”, a declarat Radu Drăgușin.