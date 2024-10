Radu Mihaiu, despre viața de primar dincolo de birou: ”Eu duc gunoiul, spăl vasele. Facturile le plătește banca”

Radu Mihaiu se străduiește să echilibreze balanța între familie și sarcinile profesionale. Nu îi iese de fiecare dată, iar atunci fetele îl taxează că nu petrece alături de ele suficient timp. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, îl descoperim pe primarul sectorului 2 dincolo de viața de birou și răspunderile eferente funcției. Este tatăl a două fete și are o căsnicie de lungă durată, oficializată după 7 ani de relație.

Radu Mihaiu și soția sa își împart treburile administrative și recunosc că le responsabilizează pe fete de mici cu diverse sarcini legate de casă.

Radu Mihaiu: „Ce am aici, de acasă, este un album foto digital”

CANCAN.RO: Ce obiecte de suflet ați aduc de acasă la birou ca să fie un spațiu plăcut, având în vedere că petreceți aici foarte mult timp?

Radu Mihaiu: Petrec foarte mult timp, dar să știți că petrec foarte mult timp și pe teren. Ce am aici de acasă este un album foto digital, evident, am niște poze cu familia, care se rulează automat pe dispozitiv. Practic dacă stau la calculator văd aproape nonstop poze cu familia.

CANCAN.RO: Reușiți să păstrați un echilibru între muncă și relaxare, timpul petrecut alături de familie?

Radu Mihaiu: Nu, recunosc că nu (râde) și câteodată fetele mele mai spun: “Tati, dar mai stai și cu noi! Muncești prea mult! Prea ești în call-uri”, așa le spun ele când mai stau pe telefon chiar și când sunt cu ele acasă. Este un compromis pe care îl facem câteodată și mă și întreb, uneori, dacă compromisul ăsta pentru familie merită sau nu, până acum eu zic că a meritat.

CANCAN.RO: Ați fost vreodată la un pas de burnout?

Radu Mihaiu: Cred că am fost în câteva rânduri în niște situații în care legal nu mi-era foarte clar cum trebuie să procedez, orice pas părea foarte dificil de luat în orice direcție. Și să aștept părea tot așa ceva neobișnuit, dar asta cred că a fost undeva în vara lui 2022. Am fost destul de aproape de burnout, dar cred că nu am ajuns acolo.

Radu Mihaiu: „Mi se par cele mai mari realizări: soția mea pe care o iubesc și cu care mă înțeleg foarte bine după atâta timp și cele două fetițe care sunt absolut spectaculoase”

CANCAN.RO: V-ați luat o vacanță să vă reconectați, să vă odihniți?

Radu Mihaiu: Sincer, mă reconectez cu familia și aici sunt foarte norocos, pentru că am avut tot timpul sprijin și din partea soției și a fetițelor mele. Dacă reușesc să mă reconectez cu ele, atunci mi-e mult mai simplu și reușesc să trec și peste deciziile dificile de multe ori pe care trebuie să le iau în calitate de om politic.

CANCAN.RO: Care ar fi un top 3 realizări pe care le-ați bifat până la 47 de ani? Mă refer la realizări pe plan personal.

Radu Mihaiu: Pe plan personal, cu siguranță cele 3 – o doamnă și două domnișoare din viața mea. Mi se par cele mai mari realizări: soția mea pe care o iubesc și cu care mă înțeleg foarte bine după atâta timp și cele două fetițe care sunt absolut spectaculoase.

CANCAN.RO: În ce moment al ascensiunii profesionale ați cunoscut-o pe soția dvs?

Radu Mihaiu: Mult înainte să fiu politician. Cred că doar fata cea mică a apărut în viața noastră după ce am avut tangențe cu politica. Am devenit politician undeva cred că în 2016 și cea mică s-a născut în 2017.

CANCAN.RO: Se spune că în spatele unui bărbat puternic este o femeie și mai puternică. Cum ați descrie-o pe partenera dvs de viață?

Radu Mihaiu: Carmen este un om care cere și oferă foarte multă siguranță, îmi este complementară, m-a ajutat tot timpul să trec peste deciziile grele, e foarte frumoasă!

CANCAN.RO: Fetițele ce trăsături de caracter, dar și fizice au moștenit de la fiecare părinte?

Radu Mihaiu: Fetița cea mare a moștenit mai mult din trăsăturile mele de caracter și cea mică din trăsăturile soției. De altfel cea mică are ochii albaștri, eu având ochi căprui. A moștenit-o pe soția mea, se întâmplă rar. Din acest punct de vedere ne-am împărțit moștenirea.

Radu Mihaiu: „De multe ori soția preia rolurile astea dificile, dar necesare și tot așa, de multe ori eu, preiau rolurile mai ușoare, de a fi haios și jucăuș”

CANCAN.RO: Cum sunteți ca tată? Practic este un rol pe care l-ați învățat din mers.

Radu Mihaiu: Cel mai mult mi-a plăcut acum cred că vreo 4 ani când fetița cea mare a spus că mama este cea responsabilă și tatăl cel care le face să râdă. De multe ori soția preia rolurile astea dificile, dar necesare și tot așa de multe ori eu preiau rolurile mai ușoare, de a fi haios și jucăuș.

CANCAN.RO: Cum reacționați în fața șantajelor emoționale ?

Radu Mihaiu: De la cea mai mică vârstă copiii învață toate aceste lucruri, toată interacțiunea socială o învață mai întâi din familie. Câteodată cedez, câteodată nu, trebuie să fie o balanță, o linie între fermitate și empatie.

CANCAN.RO: Încurajați copiii să facă sport. Dar dvs ați practicat sau practicați vreun sport?

Radu Mihaiu: Îmi place să alerg. Am alergat curse de 10 km și semi – maraton. Fetele merg la gimnastică. Încurajez sportul pentru că ajută foarte mult în dezvoltarea inclusiv emoțională și psihologică a unui copil.

Radu Mihaiu: „Dimineața, de obicei, eu mă ocup de curățenia din bucătărie: spălatul vaselor”

CANCAN.RO: Locuiți la casă sau la bloc și cât de mult vă implicați în treburile casnice?

Radu Mihaiu: Locuiesc la bloc să spunem, este un apartament dintr-o clădire cu 4 etaje, dar am și o curte. Deci e o situație complicată, să spunem că locuiesc la bloc și mă implic în treburile casnice. Dimineața, de obicei, eu mă ocup de curățenia din bucătărie: spălatul vaselor.

CANCAN.RO: Dar facturile cine le plătește lunar?

Radu Mihaiu: Banca. Facturile le plătește banca pentru că am setat aceste plăți automate, așa că de multe ori nu știu cât costă curentul, de exemplu, că se plătește automat, sau apa.

CANCAN.RO: Gunoiul cine îl duce?

Radu Mihaiu: Eu.

CANCAN.RO: Implicați și fetele așa să le responsabilizați de mici?

Radu Mihaiu: Implicăm fetele să își spele farfuriile după ce mănâncă și să le ducă la bucătărie. Sunt implicate și în strânsul hainelor din casă și în strânsul vaselor, dar gunoiul îl duc eu.

CANCAN.RO: Din punctul dvs de vedere, cheia unei familii fericite este…

Radu Mihaiu: O soție fericită.

CANCAN.RO: Ce nu se știe despre dvs și ați vrea ca publicul să știe?

Radu Mihaiu: Sunt foarte familist, dar cred că a reieșit din interviu. Țin foarte mult la conceptul de familie și la familia mea, evident. Sunt foarte norocos să am o astfel de familie. Și cred că familia este unul dintre cele mai importante lucruri care definesc viața oricărui om și cu precădere a unui om politic.

CANCAN.RO: Cât de rapid v-ați căsătorit după ce ați cunoscut-o pe Carmen?

Radu Mihaiu: După mulți ani. Am fost leneș! Multă lume din generația noastră face acest lucru. Cred că după 7 ani. Nu pentru că nu ne-ar fi fost clar, doar că nu am văzut necesar pasul acesta formal foarte mult timp.

CANCAN.RO: Nu credeați în instituția căsătoriei, în semnarea acelor acte?

Radu Mihaiu: Da, adică nu vedeam o valoare adăugată foarte mare în a semna niște acte, știam cum suntem noi cu noi, nu simțeam nevoia ca și statul să recunoasă sau să oficializeze această relație pe care noi o aveam deja.

