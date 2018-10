Radu Păltineanu, primul român care a traversat Americile pe bicicletă. Aventura sa a durat trei ani de zile

Radu Păltineanu este primul român care a atraversat Americile pe bicicletă. Astăzi, după trei ani de pedalat, Radu a anunțat pe pogina sa de socializare că expediția s-a încheiat. Un mare succes al unui român care ar putea să scrie o carte despre toate aventurile prin care a trecut în această provocare de proporții.

Aventura lui Radu Păltineanu a început în 2015, după cum rememorează chiar el:

”Mi-am început expediția americană pe 5 august 2015, în tundra alaskană, coborând apoi în paralel cu lanțul munților Stâncoși, Canada și Statele Unite. A urmat deșertul Chihuahua, Platoul Central Mexican, ascensiunea pe cel mai înalt vulcan din America de Nord, Orizaba (5.636 m), jungla din sudul Mexicului și Guatemala, vulcanii Americii Centrale și căldura infernală a Tropicelor. Din Columbia, am luat-o spre est, începând să zig-zăguiesc pe întreg continentul sud american. Au venit, pe rând, Marea Savană și cascada Angel în Venezuela, jungla guyaneză, Amazonia și atingerea punctului cel mai îndepărtat de centrul Terrei, vârful Whimper (6.268 m) din Masivul Chimborazo, în Ecuador. Apoi, deșertul de pe coasta peruană, altiplano andin, unde am pedalat, uneori, la peste 4.500 de m altitudine, căldurile infernale din nordul Argentinei și Paraguay și, în final, stepa nesfârșită a Patagoniei. Pot spune cu mâna pe inimă: wow, what an amazing journey!”, povestește Radu.

Radu Păltineanu, primul român care a traversat Americile pe bicicletă. A avut parte și de experiențe mai puțin plăcute

Nu toată această perioadă a fost punctată cu amintiri plăcute. Radu Păltineanu a fost jefuit pe stradă și, atenție!, a împărțit barca, la un moment dat, cu niște traficanți de droguri din Panama. Dar, în general, a cunoscut oameni extraordinar de primitori. L-au găzduit, i-au vorbit despre viața lor, l-au ascultat vorbind despre extraordinara sa aventură.

Aventura lui Radu Păltineanu nu s-a încheiat. El este decis să pedaleze și pe alte continente. Așa cum era de așteptat după o astfel de aventură, Radu va povesti, într-o viitoare carte, toate experiențele prin care a trecut în cei trei ani de expediție.

Tototdată, va fi realizat și un documentar inspirat de această aventură a românului.

Radu Păltineanu, primul român care a traversat Americile pe bicicletă: ”Omenia este lucrul cel mai de preț pe care îl avem!”

Radu nu dorește să se oprească aici. Și-a propus să repete această extraordinară experiență, însă acum va pedala pe alte continente:

”Nu cred că există cuvinte care pot descrie multitudinea de locuri și experiențe pe care le-am trăit în ultimii trei ani, dar vreau să împărtășesc cu voi aceste instantanee din ultima bucată a traseului meu prin Țara de Foc și America de Sud și să vă mulțumesc din suflet pentru mesaje, comentarii, încurajări și ajutorul pe care mi l-ați oferit în tot acest timp. Visele pot deveni realitate și aceasta este dovada, iar omenia este lucrul cel mai de preț pe care îl avem. Lumea este așa faină și voi continua să descopăr și să vă povestesc și alte continente”, a mai scris Radu Păltineanu pe pagina sa de Facebook.