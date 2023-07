Radu Vâlcan a dat cărțile pe față! Motivul pentru care a refuzat să mai apară în seriale TV

În urmă cu ani de zile, Radu Vâlcan făcea furori în producțiile românești. Tot pe platourile de filmare și-a întâlnit și soția, însă de atunci a renunțat la astfel de proiecte și de mult timp telespectatorii nu l-au mai văzut dând viața niciunui personaj. Care este motivul pentru care Radu Vâlcan nu mai accepta roluri în serialele TV?

Pe vremea când telenovelele românești erau în voga, multe doamne și domnișoare suspinau când Radu Vâlcan apărea pe micile ecrane. Soțul Adelei Popescu a dat naștere la câteva personaje celebre, însă în urmă cu ceva timp a decis să iasă din această industrie, iar telespectatorii l-au mai putut vedea doar la Insula Iubirii, în calitate de prezentator.

Radu Vâlcan: „Nu mai cred în industrie”

În cadrul unui interviu recent, Radu Vâlcan a fost întrebat dacă îi este dor de momentele în care făcea furori pe micile ecrane, iar răspunsul lui a fost unul direct și tranșant. Vedeta Antena 1 a mărturisit că acea perioadă nu îi lipsește deloc. Asta pentru că el consideră că industria a devenit una destul de searbădă, cu o lipsa acută de scenarii bune, acesta fiind și motivul pentru care a renunțat.

„Nu mi-a lipsit absolut deloc. Mereu primesc propuneri, dar nu mai cred în, cum se zice, industria asta. Pentru că nu mai cred în scenarii. Este o criză de povești reale, firești, ori eu nu am răbdare să accept orice. Cunosc și sunt recunoscător, dar îmi place să joc pe scena mea din… parc, în ritm alert”, a declarat Radu Vâlcan, potrivit unica.ro.

Radu Vâlcan, pe marile ecrane

Deși nu a mai intrat de multă vreme în pielea unui personaj, Radu Vâlcan s-a întors recent pe platourile de filmare. Acesta a acceptat un rol într-un film românesc, „Retreat Vama Veche”, în care a jucat alături de soția sa.

Deși experiența a fost una interesantă, prezentatorul de la Insula Iubirii a mărturisit că își detestă personajul și nu se afla deloc pe aceeași lungime de undă cu acesta. Filmul „Retreat Vama Veche” urmează să apară în curând în cinematografe.

„Urăsc personajul meu, mi se pare mai mult decât obositoare viața, contextul său. Nu vreau să stric surpriza, dar am avut șansa să joc alături de actori foarte talentați și darnici la filmare. Le mulțumesc și aici!”, a mai spus Radu Vâlcan.

Câtă vreme Radu Vâlcan a lipsit de pe micile ecrane și-a exersat talentele pe scena teatrului. Soțul Adelei Popescu a făcut echipă cu bunul său prieten Răzvan Fodor și a acceptat rolul propus de regizorul Petre Năstase.

„Regizorul Petre Năstase ne-a propus, am citit scenariul, am acceptat. Am acceptat pentru Petre, pentru că este altceva, ceva în care cred”, a declarat Radu Vâlcan.