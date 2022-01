Radu Vâlcan, de nerecunoscut! Câte kilograme a slăbit prezentatorul TV

Radu Valcan, de nerecunoscut! Celebrul prezentator de la Antena 1 a slăbit enorm în ultima perioadă, iar fanii săi s-au întrebat care este cauza transformării sale drastice. Recent, acesta a transmis un mesaj pe reţelele de socializare în care a explicat ce se întâmplă în viaţa sa.

Înainte de sărbătorile de iarnă, partenerul Adelei Popescu a plecat în Thailanda, acolo unde a participat la filmările celui de-al şaselea sezon al emisiunii ”Insula Iubirii”.

Întors înapoi în România, Radu Vâlcan s-a afişat pe reţelele de socializare total schimbat.

Acesta a slăbit mai bine de şapte kilograme, iar internauţii au fost şocaţi în momentul în care au văzut mai multe imagini cu acesta în mediul online. Întrebat de ce a slăbit atât de mult, prezentatorul a explicat faptul că alimentaţia şi lipsa sportului şi-au pus amprenta asupra spectului său.

De ce a slăbit drastic Radu Vâlcan

Se pare că pe parcursul filmărilor, vedeta de la Antena 1 nu a mai respectat antrenamentele, dar nici stilul de viaţă sănătos pe care îl avea în România.

”Motivul este foarte simplu. Fiind plecat timp de o lună de zile la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 6, chiar dacă intenția mea a fost de la bun început să mă ocup în continuare cu antrenamentele mele, sesiunile mele de alergat, acolo n-am avut timp absolut deloc, pentru că filmările se filmau într-un ritm puternic, de altert. Filmam noaptea târziu până dimineața, timpul liber era dedicat odihnei și relaxării, motiv pentru care am avut grijă la alimentație”, a spus Radu Vâlcan la Antena Stars.

”Dorul de casă și-a pus amprenta asupra psihicului meu destul de puternic”

De asemenea, Radu Vâlcan a mărturisit faptul că despărţirea de soţie, dar şi de cei trei copii a avut un impact puternic asupra psihicului său. În acelaşi timp, acesta a recunoscut că momentul în care şi-a văzut familia a fost extrem de emoţionat.

”A fost greu (n.r. departe de familie). Dorul de casă și-a pus amprenta asupra psihicului meu destul de puternic. Am încercat să mă mobilizez, noroc că am avut mult de filmat și cumva zilele au trecut mult mai repede.

Am avut un sentiment foarte puternic de când am aterizat la București, am avut emoții mari (n.r. când și-a revăzut familia). Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat și ne-am pus pe mâncat”, a mai spus prezentatorul de la Antena 1.

Sursă foto: Instagram