Radu Vlăduț, declarații despre unul dintre cele mai mari șocuri din Republica Dominicană. Ce a pățit la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Radu Vlăduț a vorbit despre una dintre cele mai memorabile experiențe din cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Ce moment care i-a provocat un adevărat șoc, a rămas întipărit în mintea lui?! Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Condițiile extrem de grele și probele la care a fost supuși concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” au rămas vii în memoria lor. Foamea, ploaia, animalele din junglă au fost pentru unii concurenți adevărate provocări pe care nu credeau că o să le ducă la bun sfârșit.

Toți au avut de parcurs un drum lung, cu multe piedici și obstacole. Radu Vlăduț a vorbit despre ceea ce l-a marcat cel mai tare în cadrul show-ului și ceea ce nu va putea uita niciodată.

Radu Vlăduț, despre șocul pe care l-a avut în jungla din Republica Dominicană

Fostul concurent susține că cel mai greu i-a fost atunci când a trebuit să se descurce cu două-trei haine și cu lipsa de igienă.

„Pentru mine cel mai greu a fost partea cu igiena și cu hainele. Eu am plecat acolo pregătit cu multe haine după mine și când am intrat și mi-au lăsat doar patru perechi de chiloți și patru perechi de șosete nu mi-a venit să cred. Nici acum nu îmi vine să cred că am rezistat atâta timp doar cu astea. Asta a fost cel mai greu pentru mine, faptul că astea îmi creează mie un confort, fac parte din felul meu de a fi și faptul că nu le aveam, m-au scos așa puțin din cine eram eu.

Apoi mai vine foamea, mult timp pe care îl petreci acolo departe de casă, se adaugă dorul și pe lângă astea mai vin și probele cu animale, cu diferite chestii scârboase aruncate pe noi.

Astea cumva te amuză acum. Mă amuz chiar și eu când le văd. Dacă ar fi să mă duc din nou aș cere măcar cinci perechi de chiloți”, a declarat Radu Vlăduț, pentru EGO.ro.

„Eram pe punctul să zic «nu mai pot»”

Radu a mai mărturisit că era pe punctul de a ceda din cauza condițiilor din junglă, însă a reușit să se adune și să lupte în continuare.

„E o experiență unică. Când eram pe punctul să zic că nu mai pot, că vreau să plec acasă, îmi spuneam că este o experiență unică, niciodată nu o să mai trăiesc chestia asta, așa. Am avut câteva momente, dar cât să ridic mâna.

Dacă stai să te gândești încă nu s-au așezat lucrurile 100%, dar sunt ferm convins că cu cât trece mai mult și o să-mi amintesc doar lucrurile mișto, iar pe cele mai nasoale o să le șterg sau o să-mi amintesc și de ele dar cu zâmbetul pe buze cumva”, a mai spus acesta, pentru sursa menționată.

