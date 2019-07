Raisandra, victorioasă la un prestigios concurs de la Hollywood: a luat Placheta de Campion Mondial pe muzică și 8 medalii

Raisandra a ieșit victorioasă la un prestigios concurs de la Hollywood! Talentata artistă a revenit în București cu opt medalii, dintre care patru sunt de aur și ne-a mărturisit în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate cum s-a simțit la competiția care a avut loc în America, dar și că pregătește o colaborare cu artistul Romeo Johnson – a fost profesorul de canto regretatului star Michael Jackson, alături de care a mers în turnee ani de zile, dar și cu Janet Jackson. Renumitul cântăreț a colaborat și cu Lady Gaga, Christina Aquilera, Queen Latifah și John Legend.

Citește și: Raisandra a strălucit pe catwalk-ul de la Paris în creațiile unor designeri români! Imagini de colecție cu talentata cântăreață

Raisandra, victorioasă la un prestigios concurs de la Hollywood

Raisandra – Ariana Raisa Andra Dinu, pe numele din certificatul de naștere – s-a numărat printre concurenții care au participat anul acesta la “World Championships of Performing Arts” (WCOPA), la cel mai mare concurs mondial de talente, care s-a desfășurat între 12-21 iulie în Hollywood, Los Angeles. Împreună cu artista de 11 ani au mers alți 20 de copii talentați din România, care au fost selectați de directorul național al WCOPA, Iolanda Deca. Cu toții au participat în cadrul prestigiosului concurs la diferite secțiuni: instrument, voce, dans, actorie și modeling.

Potrivit datelor oficiale, 1.650 de participanți din 74 de țări s-au luptat pentru premiile puse în joc de organizatorii celebrei competiții, care a ajuns la ediția a XXIII-a. Alessia Stoica s-a întors în țară cu titlul de “Junior Model Grand Champion of the World”, iar colegii ei români au obținut 12 plachete de campioni mondiali, 17 medalii de aur, 19 de argint și 17 medalii de bronz. Plachetele de campioni mondiali au fost câștigate pe secțiunea instrument de Giany Jackson, pe modeling – de Matei Pestina și pe vocal – Teona Racheriu și Raisandra.

La 11 ani, cea din urmă cântăreață a luat placheta de Campion Mondial la secțiunea muzică contemporană pe categoria de vârsta 11-15 ani, 4 medalii de aur, 2 medalii de argint și două medalii de bronz la secțiunile: muzică, instrument și modeling.“La concursul «World Championships of Performing Arts» de anul acesta, m-am pregătit mult mai mult față de anul trecut. Mi-a fost mai ușor pentru că știam exact ce calități caută jurații la concurenți. Am participat la secțiunile: voce, instrument și modeling, am trecut în semifinală și am câștigat titlul de Campion Mondial la secțiunea muzică contemporană pe categoria 11-15 ani.

De asemenea, am mai câștigat 4 medalii de aur, 2 de argint și două de bronz la pian, muzică și modeling. Cel mai mult mă bucur de colaborarea cu Romeo Johnson despre care nu vă pot spune multe, pentru ca nu am voie”, a povestit Raisandra cu mult entuziasm în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Zilele acestea, talentata cântăreață de 11 ani se relaxează și savurează victoriile obținute la prestigiosul concurs de la Hollywood. În cadrul interviului, ea a mai dezvăluit trei dintre competițiile importante pentru care se pregătește. Raisandra se numără printre concurenții de la “The Best Model of Europe”, organizat între 1 și 7 septembrie la Barcelona, iar în perioada 24 – 30 septembrie va participa cu band-ul din care face parte ca solist vocal – Mix& Match – la concursul “Angel Voice” din Serbia, unde anul trecut a obținut premiul Cel Mai Bun Artist. Și la sfârșitul lunii octombrie, cântăreața va fi prezentă la un Festival Internațional de Muzică din Moscova.