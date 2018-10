La 11 ani, Raisandra a devenit mega-vedetă și în Serbia! Are o voce de înger, iar tatăl ei este unul dintre șefii Poliției Române

Ariana Raisa Andra Dinu sau Raisandra, pe numele de scenă, a venit încărcată cu trofee și diplome, după ce a participat la “Angel Voice” – Festivalul Internațional de Muzică din Belgrad, dar și la concursul de modelling, organizat în cadrul aceluiași eveniment. Apariția și talentul ei i-au făcut pe jurații competiției să-i ofere artistei de doar 11 ani distincția de Ambasador al Frumuseții în Serbia. De altfel, Raisa este director adjunct pe România și Moldova la “World Championships of Performing Arts”, un concurs mondial organizat în Hollywood, unde ea a luat anul acesta medalia de argint la secțiunea de canto și a fost remarcată de oameni importanți din lumea muzicii din America, dar și din cea a filmului și modei.



La 11 ani, Raisandra a devenit mega-vedetă și în Serbia!

De câteva zile, talentata Raisandra a revenit în România, după ce a participat Festivalul Internațional de Muzică “Angel Voice”, care s-a desfășurat în capitala Serbiei. Concurența a fost acerbă, însă, ea a reușit să se impună și a obținut premiul “The best artist (n.r.: Cel mai bun artist)”. Acolo a organizat un concurs de modelling si miss fiind trainer pentru copii dar si jurat. În total, Raisa, așa cum îi spun apropiații, a luat împreună cu ceilalți artiști pe care i-a luat sub aripa sa 20 de premii pe modelling, dans și muzică în cadrul galei din acest an de la “Angel Voice” – Festivalul Internațional de Muzică din Belgrad a avut loc în perioada 27 septembrie – 1 octombrie.

Întoarsă acasă, în București, frumoasa Raisandra nu și-a luat vacanță! Ea este trainer pentru numeroși copii talentați, cărora “le vinde” câteva dintre secretele ei prețioase, care au ajutat-o să își construiască o carieră frumoasă. Deși are o vârstă destul de fragedă, cântăreața își ia rolul de mentor în serios și îi pregătește pe ceilalți artiști atât pentru concursurile din România, dar și pentru cele de peste hotare. Anul viitor, ea va concura împreună cu câțiva dintre ucenicii săi la “World Championships of Performing Arts”.

“Îmi place să văd copii fericiți! Știu ce înseamnă să pleci la un concurs internațional și să nu te bage nimeni în seamă, să nu primești pregătirea necesară pentru talentul tău de la profesori. Este amuzant că nu știu de unde am moștenit latura artistică. Atât mama, cât și tata sunt politiști”, a declarat Raisandra în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Tatăl Raisei este Adrian Dinu, adjunctul șefului Direcției de Ordine Publică pe țară.

Raisandra, pregătită să cucerească Statele Unite, unde deja a obținut premii importante

Tânâra artista se numără printre concurenții care vor participa anul viitor la competiția mondială de talente: “World Championships of Performing Arts” din Hollywood. Vă reamintim că în urmă cu aproape trei luni, frumoasa Raisandra a obținut medalia de argint la secțiunea de canto în cadrul faimosului concurs din Statele Unite. De asemenea, Raisandra l-a cucerit atunci pe Marc Williams, compozitor și textier al hiturilor Madonnei și Janet Jackson, care i-a propus o colaborare. Mai mult, românca a fost remarcată și de oficialii agenției LA Models, dar și de Javier Ronceros, care deține o casă de producție de filme în Los Angeles. Cunoscutul producător de pelicule i-a propus un rol, iar Raisa urmează să pășească pe platourile de filmare din “Orașul Îngerilor”.

Muncesc în fiecare zi să devin mai bună, să mă perfecționez, pentru că vreau să devin o nouă Ariana Grande… Ariana mă cheamă… «Grande (n.r.: mare, renumită)» voi deveni :)). De la mama am învățat că doar prin muncă pot ajunge acolo unde îmi doresc, ea fiind singura care se ocupă de mine. Probabil că dacă aș fi fost un copil bogat, aș fi avut altă viziune a vieții… până atunci muncesc. În viitor, mama urmează să semneze pentru mine contracte în modelling, film și muzică. Școală este pe primul loc, așa că voi onora contractele în vacanțe. La anul mă voi întoarce la dragostea mea, Hollywood!”, a mărturisit Raisa la sfârșitul lunii iulie în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Raisandra are agenda aproape plină pe 2019! Printre cele mai importante proiecte pe care le are se numără concertul pe care îl va susține în cadrul Festivalul de Film de la Cannes 2019.