Raisandra a strălucit pe catwalk-ul de la Paris în creațiile unor designeri români! Imagini de colecție cu talentata cântăreață

Raisandra a onorat zilele trecute invitația la European Kids Fashion Week de la Paris! La festivalul de modă pentru copii au participat și 4 designeri români, iar creațiile unora dintre ei au fost prezentate de câștigătoarea la World Championship of Performing Arts în 2018. Întoarsă în țară, artista de 11 ani a făcut primele declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, despre experiența trăită în capitala Franței.

Raisandra a strălucit pe catwalk-ul de la Paris în creațiile unor designeri români

European Kids Fashion Week s-a desfășurat la hotelul Ritz Place Vendôme din Paris, unde au fost prezentate colecțiile semnate de Nicoleta Marin, “TWO KIDS”, “Joc” de Alina Babcinetchi, Nicoleta Negură, “Princess couture”. Alături de creatorii de modă români și de modelele lor au participat copii și tineri sunt deja cunoscuți peste hotare. Printre aceștia se numără: Raisandra, model, cântăreață și câștigătoare la World Championship of Performing Arts 2018, organizat în Los Angeles.

galeria foto a articolului Ariana Raisa Andra Dinu sau Raisandra, pe numele de scenă, a strălucit în creațiile pe care le-a îmbrăcat atunci când a defilat pe catwalk. Puteți vedea imaginile de colecție cu talentata cântăreață în. Și… atunci când nu a prezentat cele mai noi tendințe în moda pentru copii, artista de 11 ani i-a încântat pe toți cei prezenți cu vocea și talentul ei. Câțiva dintre invitații de seamă au fost: Rodica Paléologue – românca devenită fotomodel internaţional de succes la Paris la vârsta de 60 de ani, reprezentanți ai Ambasadei României în Franța; Franck Clere – editor la Fashion Glam Couture Magazine, fondator și producător la Fashion’s Life TV, producător la Montreal Film and Television Production; Alain Robert – producător și prezentator al emisiunii “C’ est vous la Star”.

“M-am simțit ca o adevărată prințesa în palatul de cleștar, așa îmi părea cel mai luxos hotel pe care l-am văzut vreodată (n.r.: unul dintre cele dn Paris), unde am cântat și am prezentat creațiile vestimentare a patru mari designeri”, a declarat Raisa în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Citește și: La 11 ani, Raisandra a devenit mega-vedetă și în Serbia! Are voce de înger și…

A doua zi, după faimosul eveniment de modă, Raisa Dinu a fost vedeta unei ședințe foto pe care nu o va uita prea curând: pe malul Senei. Locurile alese pentru poze, dar și alte peisaje din Paris au impresionat-o.

“O experiență minunată a fost ședința foto de pe malul Senei, lângă Turnul Eiffel dar și vizitarea unor obiective turistice: Arcul de Triumf, Muzeul de ceară Garvin și Disneyland. Trăiesc un vis care nu vreau să se termine”, a mai povestit talentata artistă în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Anul acesta, Raisandra are agenda aproape plină! Printre cele mai importante proiecte pe care le are se numără concertul pe care îl va susține în cadrul Festivalul de Film de la Cannes 2019, dar și participarea la World Championships of Performing Arts, care se va desfășura în Hollywood în luna iulie.