Raluca Bădulescu a demolat-o pe Gabriela Cristea după nunta Adelinei Pestrițu: “Tavi Clonda arată ca un clovn”

Nunta Adelinei Pestrițu cu Virgil Șteblea a strâns laolaltă majoritatea vedetelor din showbizul nostru autohton, care și-au etalat ținutele care mai de care sofisticate. Printre cei vizați și comentați de Raluca Bădulescu au fost Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda.

Cei doi nu au fost deloc pe placul juratei de la Bravo, ai stil!, mai ales bărbatul, care “arată ca un clovn”. ”Aș fi pus o rochie mai lungă. Nu este o ținută de nuntă ce poartă Gabi, este o vestimentație de cocktail, aș fi ales altceva. La nuntă, trebuie să fii un pic mai prețios, indiferent de genul tău vestimentar. Măcar, dacă ține atât de mult la modelul acesta, deși nu știu ce i-o plăcea atât de mult, dar mă rog, măcar să fi fost lungă și să fi fost fusta lucrată pe bie, să prindă o linei care să curgă un pic. Ar fi subțiat vizual și talia!

Din punctul meu de vedere, genul acesta de ținută pătrățește, mâna este pătrată, fiindcă este prea scurtă, iar talia nu este suficient marcată. Dacă observați în imagini, Gabi s-a băgat după Tavi în poză, să pară mai slabă! Știu și șmecheria asta, când mă duc undeva și sunt mai lată, uite-mă, ce mă ascund după cel din fața mea. Adică, l-a băgat pe bărbati-su la înaintare… cunoaștem genul acesta de truc.

Rochia nu este prea fericită, sandalele iarăși…nu le înțeleg. Tocul este prea mic, nici cal, nici măgar. Eu nu înțeleg tocurile astea de 8 centimetri, ori este de 10-12 centimetri ori deloc. Și care este legătura între sandale și rochie? De ce nu le-a ales și pe ele negre? Iarăși…De ce a ales lungimea asta la rochie, ei i se pare că picioarele arată bine? Uite, știu că am să intru în gura ei, dar, eu de exemplu, dacă nu am picioare de arătat, nu le arăt, le ascund cu niște cizme sau la mare, credeți că mă duc cu ață în fund? Nu, nu merg pe plajă așa ca o nebună, dacă eu nu mă văd bună? Nu!!! Lungesc rochia sau trag pantalonii, să nu se vadă…Așa că, îi spun și ei…lungește rochia, că este cam măricel piciorul”, a spus Raluca Bădulescu pentru Wowbiz.ro.



”În privința lui Tavi, ce să zic, arată ca un clovn, am spus-o. Cei clovneria asta, ori el vrea să arate că este haios? Mor pe haioșii ăștia…Măi, bărbații nu trebuie să fie haioși, că nu sunt Stan și Bran, Clonda nu-i Mr. Bean! Are și un aer de ăsta…A pozat așa… (n.r.cu dinții la vedere). Pe această cale, aș vrea să mai spun ceva! Am văzut că Tavi și Gabi sunt activi pe Instagram și postează cu hastagul victorienii, știu că este de la numele primei fetițe, dar nu îmi place. Le spun așa…Nu mai pozați în victorienii, că…ce? Însă dacă tot o fac, să acorde o mai multă atenție imaginii, de fapt un pic. Nu-mi place”, a mai spus vedeta.