Raluca Bădulescu, cunoscutul fashion-icon de la noi, a comentat, pe rând, aparițiile celor mai titrate vedete din lumea muzicii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta Kanal D le-a luat la „puricat” pe Inna, Antonia, Andreea Bălan, Andreea Bănică și Andra și a vorbit despre stilul lor.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Raluca Bădulescu a vorbit despre cele mai cunoscute vedete de la noi. Vedeta Kanal D și-a numit favoritele din punct de vestimentar în față și nu s-a ferit să le dea și sfaturi celor care nu stau la fel de bine la capitolul acesta.

„Nu știu dacă se îmbracă neapărat prost sau dacă au un stilist care le sfătuiește incorect”

CANCAN.RO: Hai să vorbim despre vedetele de la noi care se îmbracă bine. Cum le poziționezi într-un top „Așa DA”?

Raluca Bădulescu: Sunt destul de multe, de fapt eu cunosc foarte multe persoane care nu sunt vedete, care nu apar pe «sticlă» și care sunt extraordinar de bine îmbrăcate. Dar, dacă ne referim doar la persoanele care apar la televizor și ne referim la un tot aici, adică la hainele pe care le poartă, la o imagine coerentă, cele de care îmi place foarte mult ar fi Antonia, Delia, Inna. Poate mai sunt câteva vedete, dar le rog să mă ierte dacă am uitat să le menționez, dar cele trei precizate anterior sunt, cu siguranță, printre preferatele mele.

CANCAN.RO: Dar despre cele care se îmbracă într-un stil mai nefericit ce ne poți spune?

Raluca Bădulescu: Asta este o întrebare care mereu va naște discuții. Nu știu dacă vedetele se îmbracă neapărat prost sau dacă au un stilist care le sfătuiește incorect de foarte multe ori, este un cumul de factori. Dacă vedetele sunt sau nu, de multe ori, într-o simbioză cu sfaturile pe care le primesc de la stiliști, nu pot să știu pentru că, repet, a te îmbrăca bine sau prost nu este o chestiune punctuală, nu ține de o ținută sau de o apariție. Nu te îmbraci bine, punctual, astăzi, ci este vorba de o serie de apariții, despre un stil pe care-l abordezi de-a lungul timpului, de ceea ce dovedești pe parcursul anilor.

Sunt destul de multe vedete care nu au o imagine constantă, oscilează destul de mult între ținute bine sau prost alese. Prefer să nu dau nume la capitolul acesta, pentru că toată lumea le poate vedea la rubrica „Așa DA! Așa NU”, din cadrul emisiunii „Teo Show”. Oricum, cred că ele, vedetele, se cam știu cum sunt poziționate în acest top.

„La Andreea Bălan avem suișuri și coborâșuri”

CANCAN.RO: Comentează, pe rând, următoarele vedete din punct de vedere vestimentar: Andra, Andreea Bălan, Andreea Bănică, Lidia Buble, Inna, Antonia.

Raluca Bădulescu: Să o luăm pe rând:

Andra: Stil lady like. Apreciez foarte mult coerența ei stilistică și aparițiile publice, ținutele pe care le poartă, faptul că știe foarte bine ce i se potrivește și lucrează cu stiliști foarte buni. Pe de altă parte, ea este cea care are o experiență fantastică, fiind pe scenă de zeci de ani, iar lucrurile acestea au transformat-o, odată cu trecerea anilor, într-una dintre vedetele din ce în ce mai bine îmbrăcate, tot mai elegante și, mare atenție, extrem de coerente din punct de vedere stilistic. Da, este o vedetă din toate punctele de vedere, cu mare stil.

Andreea Bălan: Ei, la Andreea Bălan avem suișuri și coborâșuri fantastice, este una dintre vedetele care s-au aflat de foarte multe ori la „mai puțin bine îmbrăcate”, să spunem așa, din cadrul „Așa DA! Așa NU!” de la Teo Show. Cred că în fiecare săptămână ați putut urmări comentariile noastre în ceea ce-o privește pe Andreea Bălan, care a avut apariții bune, dar mult mai multe apariții mai puțin bune, lucruri pe care nu prea reușesc să le înțeleg. Cu toate acestea, mi se pare că, în ultima vreme, a început să mai corecteze din greșelile vestimentare pe care le face, greșeli pe care le suspectez, la o vedetă de calibrul ei, din cauză că are o anumită imagine despre ea, a rămas montată într-o anumită perioadă de timp și nu vrea să o depășească. Pentru că altfel este o femeie frumoasă, talentată, cu multe calități, care ar avea toate șansele să fie cea mai bună. Eu încă «o aștept» și am încredere în ea, pentru că îmi place foarte mult ca artistă.

Andreea Bănică, lăudată de Raluca Bădulescu

Andreea Bănică: Supercoerentă din punct de vedere vestimentar, este super-sexy, îmi place mult, îmi place imaginea pe care o are, felul în care se raportează la fanii ei. Îmi place faptul că sunt bine închegate imaginea, cu muzica pe care o promovează, este un «pachet» întreg. The whole nine yards (cu toate calitățile, trad.) este, dacă vreți, Andreea Bănică. Totul se potrivește cu totul, este perfect match, îmi place foarte mult Andreea Bănică și keep up the good work (ține-o tot așa, trad.) și spun așa, nu pentru că vreau să vorbesc în limba engleză, dar cred că se potrivesc mai bine expresiile astea în ceea ce o privește pe Andreea Bănică. Da, din toate punctele de vedere este o vedetă bine îmbrăcată și cu un stil vestimentar bine conturat.

Lidia Buble: Îmi place la nebunie, este foarte interesată de domeniul fashion și se vede lucrul acesta. Investește mult, lucru foarte important, care se vede, este foarte informată, are stiliști foarte buni. Din toate punctele de vedere, Lidia Buble este o fashionistă, impecabilă.

Inna, printre preferatele vedetei Kanal D

Inna: Cum am menționat și mai devreme, este una dintre vedetele mele favorite, all times, din România, alături de Antonia. Ambele sunt încadrate la categoria „dintre cele mai bine îmbrăcate vedete din România”. Ar face parte cu succes din aceeași categorie și la nivel internațional. Inna și Antonia sunt extrem de bine îmbrăcate, extrem de fashioniste, extrem de hot.

Acesta este cuvântul care le caracterizează: HOT (atrăgătoare, sexy). Extrem de în ton cu trendurile și cu imaginea pe care le-o promovează fanilor, nu numai prin intermediul social media, ci și prin clipurile pe care le fac. Sunt fan declarat Antonia, Inna, absolutamente … Sunt desăvârșite.