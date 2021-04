Raluca ex-Angels, despre viața cu cinci copii: „Maternitatea mă împlinește mai mult”

Raluca Blejușcă s-a retras din lumea mondenă de multă vreme și se dedică în totalitate vieții de familie. Fosta membră a trupei Angels care interpreta versurile „Așa-s băieții umblă numai după fete” este una dintre cele mai devotate mame din showbiz si nu vrea să se oprească la cinci copii.

Raluca ex-Angels a oferit un interviu, de curând, despre viața de familie, care o împlinește în totalitate.

„Timpul meu este, într-adevăr, în mare parte alocat lor…Și mă răsfăț în studio, cu toate activitățile mele muzicale, cu orele de canto, am de gând să merg în curând și la sală, pentru tonifierea corpului. Mergem destul de des în mici plimbări cu copiii la munte, la mare. În ceea ce privește munca la studio, nu e deloc ușoară, dar pe mine mă relaxează în comparație cu greul de a crește cinci copii. În schimb, tot maternitatea mă împlinește mai mult. E epuizant de frumos! Ei te storc de energie, ei te încarcă la loc!”, a declarat Raluca pentru impact.ro.

Viața nu este atât de roz cu cinci copii mici, firește. Mai ales când sunt toți acasă, acum cu școala online.

„O casă cu mulți copii este o casă plină și de veselie, dar și de mici certuri, conflicte care izbucnesc așa, deodată, de la orice lucru minor. Eu trebuie în permanență să găsesc soluția potrivită de a ieși din încurcătură.

Dar, de multe ori, îi las și pe ei să își rezolve conflictele, pentru că astfel se maturizează, își înțeleg mai bine limitele și creștem din toate punctele de vedere cu toții împreună. Noi îi creștem pe ei, dar cred că și invers, e o dezvoltare reciprocă. Am amânat cât am putut momentul când să le iau un telefon mobil.

Deocamdată doar cei doi băieți mai mari (Serafim-12 ani și Casian –10 ani) au, dar au și tabletă. Televizorul îl lăsăm mai mult fără cablu pentru că petrec deja prea mult timp în fața ecranelor, mai ales de când cu școala online.

Dar avem foarte multe desene animate pe DVD-uri, filme documentare, filme istorice, filme cu anumite drame din care au de învățat fel de fel de lucruri. În general, sunt conectați la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Încerc să le fac un program de stat în fața ecranelor. Ce e mult dăunează, clar! O spun din experiență!”, a mai declarat Raluca.

Pe lângă Serafim și Casian, Raluca îi mai are pe Emilian (6 ani), Maria (8 ani) și Anastasia (3 ani), dar simte că este timpul unui nou bebeluș în familie.

„De multe ori îi spun soțului că parcă aș mai vrea un copil. Pe al șaselea. De fiecare dată când ultimul copil a împlinit 2 ani și un pic, am început să îmi doresc din nou un alt copil. Sunt, cred, dependentă de copii. I-am și alăptat până aproape de doi ani pe fiecare și practic am fost mereu într-o legătură și fizică, nu doar emoțională, cu ei, ani întregi. Mi-a intrat în toată ființa mea maternitatea. Deocamdată nu sunt însărcinată pentru că încă ne simțim tare obosiți pentru al șaselea copil (e o munca fantastică cu toți 5) dar cine știe, nu zicem nu…”, spune Raluca.

Raluca l-a cunoscut pe soțul ei la 15 ani

„Pe soțul meu l-am cunoscut la vârstă de 15 ani jumătate, la nunta surorii mele. Ionuț era cel mai bun prieten al soțului surorii mele. A fost dragoste la prima vedere pentru amândoi, o dragoste pe care am cultivat-o apoi prin scrisori multe, cu poezii compuse special pentru mine, cu lacrimi pe scrisori, cu telefoane care durau ore întregi, cu mici întâlniri pe la munte pe care le făceam de vreo 3 ori pe an. Dar eram cuminți amândoi, am avut o relație curată până în momentul căsătoriei. La 20 de ani m-am căsătorit fiindcă deja nu mai putea să mă aștepte să cresc.

Între noi e diferență de 6 ani și jumătate și ne iubim din ce în ce mai mult, din ce în ce mai altfel, suntem la o etapă foarte frumoasă a relației noastre. Avem deja 14 ani de căsătorie. Admir multe la el. În primul rând, sunt topită după ochișorii lui albaștri și în rest am învățat să fiu puternică lângă el.

E foarte determinat când își propune să facă lucruri mari, e jertfelnic, foarte responsabil, un tată minunat, e trup și suflet pentru copiii lui, îmi arată zilnic prin mici gesturi cât mă iubește, e afectiv, blând, sensibil și un bun profesionist la locul de munca.”, a mai declarat Raluca pentru Impact.