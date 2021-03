La începutul anilor 2000, formația Angels, adică Raluca Ciocârlan şi Monica Ene, s-au bucurat de un succes enorm. Formația apărea atunci din inițiativa compozitorului Costi Ioniță.

În prezent, cele două artiste au acum au familii și își petrec viața ele, departe de ochii curioși ai presei.

Iată ce fac acum membrele din trupa Angeles, la mai bine de 20 de ani de când apăreau pentru prima dată în atenția opiniei publice.

Citește și: Raluca Blejuşcă, ex-Angels, apariție surprinzătoare la TV! Și-a adus cei 5 copii într-un platou de televiziune

Monica s-a căsătorit de două ori

După ce trupa s-a desființat, Monica s-a căsătorit cu unul din membrii trupei Kosovo. Ulterior aceasta a devenit mămică și s-a dedicat familiei în întregime și lăsând deoparte cariera muzicală. Astăzi are o fetiță mare și este căsătorită pentru a doua oară.

După o perioadă de la destrămarea trupei, Monica a făcut următoarele declarații în cadrul emisiunii Wowbiz, de la Kanal D.

„Nimeni nu se aştepta ca două puştoaice de 13 ani să aibă un succes atât de mare şi atât de repede. Pe vremea respectivă exista şi trupa Andre şi eram puţin nesigure şi credeam că nu putem avea acelaşi succes ca si ele.

Noi atunci nu conştientizan ce ni se întampla, lumea ne fugărea pe stradă, ne cereau până şi fire de par.

Atunci, nu stăteam mai deloc cu familia. Eu şi cu Raluca am avut o relaţie frumoasă de prietenie si atunci cand ne-am despărţit, am vrut să avem aceeaşi relaţie frumoasă”.

Raluca, mama devodată

La fel ca și colega sa de trupă, Raluca, a cărui nume de familie după căsătorie este Blejușcă, a devenit o familistă convinsă.

Artista și-a găsit marea iubire. Ea este căsătorită cu un procuror împreună cu care are 5 copii. 3 băieți și 2 fete:

Serafim (12 ani)

Cassian (10 ani)

Emilian (6 ani)

Maria (7 ani)

Anastasia (3 ani)

A vrut să revină, la peste zece ani de la destrămarea trupei Angels

Ce fac acum fetele de la Angels – revenirea Ralucăi în muzică

În urmă cu 3 ani, Raluca Blejușcă a decis că este cazul să revină în muzică. Ea nu s-a rupt în totalitate de muzică în această perioadă de aproximativ 10 ani ci a mai luat și lecții de canto între timp.

„Am renunţat, pentru că asta am simţit. Am revenit pentru că aşa am simţit. Nu m-am călugărit. Am principii, am valori la care ţin, dar nu m-am călugărit. Am făcut cinci copilaşi. Cel mai mare are 10 ani”, a declarat Raluca la Teo Show.

Prima apariție a sa după reîntoarcere a fost pe scena de la Cerbul de Aur, în anul 2018, iar de curând a avut un duet cu Pepe.

Nu rata: Monica, ex-“Angels”, se căsătorește la cinci ani de la divorț! De ce se teme cel mai mult vedeta