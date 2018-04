Monica, ex-“Angels”, se căsătorește la cinci ani de la divorț! De ce se teme cel mai mult vedeta

Soarele a răsărit în viața fostei componente a trupei „Angels”! Monica Ene se pregătește să facă nunta pentru a doua oară. Soț îi va deveni Cosmin Hritu, bărbatul în care ea a avut încredere și care a susținut-o tot timpul după ce a divorțat. Logodnicul vedetei se înțelege foarte bine cu fiica ei din prima căsătorie, Maria Mădălina.

Monică Ene, fosta componentă a trupei „Angels”, se simte o femeie împlinită. Are o fetiță superbă, un logodnic care o iubește și o respectă mult și și-a deschis o spălătorie auto. În cadrul interviului, vedeta a dezvăluit că mașina lui Batman este vedetă în oraș, iar ea profită de acest lucru la maximum.

“Pentru că e dragostea vieții mele, pentru că e persoana care mă face fericit, lângă ea sunt liniștit. A fost greu să o cuceresc la început, dar în timp, ea și-a dat seama că sunt un băiat de casă și aia a fost”, a declarat Cosmin Hrisțu în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Fiica Monicăi, ex-“Angels”, își dorește să îi calce pe urme și visează o carieră în lumea muzicii.

“Este foarte bună cu mine, îmi cumpără tot ce vreau și mergem peste tot împreună.”, a spus fiica fostei artiste de la “Angels”.

În cadrul interviului, vedeta a dezvăluit că cea mai mare temere este perioada în care fiica ei va deveni adolescență. Și asta pentru că, a spus Monica Ene, vremurile s-au schimbat foarte mult.

“Mi-este foarte frică de perioada adolescenței, chiar dacă mai avem ceva până la ea. Dar e o perioada adolescenței. (…). Îmi doresc ca fiica mea să aibă parte de tot ce am avut eu.”, a mărturisit fosta componentă a trupei „Angels”.

“Colega mea, pe care o iubesc mai mult decât înainte, e foarte bine. O consider mult mai puternică decât mine, are o familie mai numeroasă decât mine – are patru copii – și e foarte greu cu un copil, dar cu patru”, a mai spus Monica, ex-“Angels”, în cadrul emisiunii “Vorbește Lumea”.

Anul acesta, Monica Ene se căsătorește cu logodnicul ei, Cosmin.

Monica, ex-“Angels”, lucrează în lumea televiziunii din Constanța

De când s-a destrămat formația “Angels”, Monica Ene nu a mai reușit să se impună pe scena muzicii și regretă acest lucru. Totuși, spune ea, faptul că muncește în presă îi alină dorul de scenă. Și, atunci când este implicată în diverse proiecte de televiziune, ea se ocupă de spălătoria pe care o are, dar și de fiica și viitorul ei soț, Cosmin Hritu.

„Am o fetiţă, are 8 ani, o cheamă Maria Mădălina, e tare cuminte, nu ştiu cu cine seamănă. M-am reorientat spre televiziune. Îmi place foarte mult. În muzică nu am găsit pe nimeni care să îmi dea încredere. Eu m-am ocupat foarte mult de partea asta cu televiziunea. Prezint spectacole în perioada estivală. Sunt ca un pansament, îmi trece dorul de scenă, sunt la o televiziune locală. am păstrat legătura cu Costi”, a declarat Monica, ex-“Angels”, în cadrul unui interviu oferit la XNS la începutul acestui an.