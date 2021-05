Raluca Pastramă ”înflorește” pe zi ce trece! Și se simte din ce în ce mai bine, după tulburătoarea despărțire, care a uimit showbizul. O ultimă postare pe Instagram spune totul despre femeia care a crezut că va îmbătrâni lângă cântărețul de muzică latino.

Raluca se ghidează după "ritmul naturii", așa cum chiar ea spune în cele câteva cuvinte în care se descrie în timp ce admiră, chiar în stradă, un copac înflorit. Mai mult, inspiră adânc mireasma lăsată de florile violet, iar pe față i se poate citi dorința de viață de după divorț.

Raluca Pastramă a ”înflorit” după despărțirea de Pepe! Cum a transformat-o divorțul

Raluca Pastramă și Pepe au pus capăt căsniciei, iar acum fiecare încearcă să se reconstruiască după ruptură. Raluca Pastramă a dezvăluit că divorțul a afectat-o destul de rău și că a avut nevoie de ceva timp pentru a se recupera. A făcut-o într-un interviu pentru Antena Stars, unde a spus că despărțirea de Pepe și-a pus amprenta asupra ei. „E mai greu pentru mine în toată perioadă asta, încă nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă de timp. Sunt alte lucruri care au mai multă prioritate, dacă mă întrebi pe mine: copii, să te simți bine, să ieși într-un parc, să ai liniște sufletească pentru că dacă nu o ai nu îți iese nimic bine și nu poți funcționa, eu cel puțin nu am funcționat o perioadă foarte lungă, 5 luni de zile chiar n-am funcționat, mergeam și eram un fel de umbră.

După ce treci prin perioadele astea atât de grele îți dai seama ce contează de fapt, cât contează să ai liniște, cât contează să ai stropul ăla de fericire care să îți umple inima. Doar tu te poți motiva, doar tu te poți ridica, eu am făcut asta cu mine", a spus Raluca Pastramă pentru Antena Stars.

A mai mărturisit că au trecut zile întregi fără să mănânce sau să fie în stare să facă ceva. Însă în cele din urmă a reușit să se motiveze și să se pună pe picioare. „M-am motivat în permanență și am atras către mine lucruri pozitive, îmi spuneam mereu că totul o să fie bine. Mă trezeam dimineața și mă motivam, pentru că eram atât de căzută psihic, fizic și cum vrei tu, slăbisem, erau zile întregi în care nu mâncam absolut deloc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am reușit să termin cu bine, am reușit să îmi recapăt liniștea, am reușit să mă regăsesc eu pe mine, pentru că eram extrem de pierdută”, a încheiat Raluca Pastramă.