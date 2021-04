Pepe a rămas fără bani după divorțul de Raluca Pastramă „Mi-au promis că îmi dau bani, că îmi dau un teren”

Pepe se plânge că are probleme cu banii după divorțul de Raluca Pastramă. Deși cei doi foști soți și-au împărțit bunurile corespunzător, artistul se pare că se află într-o criză financiară.

Pepe a mărturisit că vrea să vândă salonul de înfrumusețare care i-a revenit la partaj. Salonul se află pe Calea Victoriei, însă în vreme de pandemie, cântărețul nu găsește niciun cumpătător. Acesta are coafor, cosmetică, make-up, barbershop și servicii de manichură-pedichiură și dispune vânzarea la prețul de 530.000 de euro. Pepe a mai scăzut însă tariful din cauza crizei de cumpărători.

‘Nu l-am mai vândut, însă, daca vine mâine cineva cu banii jos, îl dau din prima. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea’, a spus Pepe, pentru Impact.ro.

De asemenea, Pepe spune că este dispus chiar și să-l închirieze, numai ca să obțină un venit mai bun față de cel de acum.

‘Salonul a fost închiriat timp de nouă luni, contractul inițial a fost pe trei ani, însă, din cauza pandemiei, lucrurile nu au mai mers. Este o afacere pe care îmi doresc să o vând, dacă nu o vând am să o închiriez, că îmi convine și așa. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea.Până la urmă cred că o să dau un anunț că îl închiriez. Eu nu am timp de așa ceva, plus că trebuie să te și pricepi. Dacă îl țin închis cinci ani nu pierd nimic’, a mai spus el.

După divorț, Pepe a rămas cu salonul de înfrumusețare, în timp ce Raluca a păstrat grădinița.

