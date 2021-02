Pepe, despre dorințele principale pe care le are după divorțul de Raluca: “Cred în dragoste, cred în căsnicie”. Ce a spus despre al treilea mariaj

Pepe a oferit un nou interviu impresionant după ce a divorțat de Raluca, femeia care l-a făcut tătic de două ori. Îndrăgitul artist a punctat câteva dintre dorințele sale principale pe care își dorește să și le îndeplinească în noul capitol care a început în viața sa, despre oamenii care l-au dezamăgit, dar și despre al treilea mariaj.

Pepe, despre dorințele pe care le are după divorțul de Raluca

Nicolae – Ionuț Pascu, așa cum se numește în buletin cântărețul, este convins că, deși 2021 este anul în care s-a despărțit oficial de Raluca, în săptămânile, lunile care urmează până la finalul acestuia, el va avea parte de multe experiențe frumoase. În viața privată, latino lover-ul își dorește să petreacă mai mult timp cu Maria și Rosa, dar și cu rudele sale, iar în viața de artist, să creeze cât mai mult.

“De la anul 2021, aştept schimbări în bine. Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult. Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online. Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei”, a declarat Pepe pentru revista VIVA!.

Întrebat dacă mai crede în iubire după al doilea mariaj eșuat și, totodată, dacă s-ar mai recăsători, fostul prezentator a răspuns: “Da, cred în căsnicie, cred în dragoste, asta nu înseamnă că mă grăbesc şi nu înseamnă că se va întâmpla. Dar cred şi susţin dragostea adevărată, susţin căsniciile, susţin tinerii care se iubesc sincer şi necondiţionat să facă acest pas şi sunt sigur că Dumnezeu le aşază pe toate aşa cum merită fiecare în parte (…). Comunicând, poţi trece peste orice. Așa, să fii gelos pe orice prostie sau orice privire a cuiva mi se pare că deja eşti paranoic. Am trecut prin toate fazele şi am ajuns ceea ce sunt acum doar prin experienţele de viaţă. Mie mi se pare că sunt mult mai echilibrat ca acum 20 de ani, dar îmi face plăcere şi îmi asum această piesă (n.r.: «Sunt gelos») ori de câte ori o cânt, pentru că mă simt extrem de posesiv atunci când e nevoie”.

Pepe: “Greşeli voite, aranjate şi premeditate nu le iert”

Ieri, talentatul artist a fost naș pentru fiica fratelui său Miguel, iar nașele sunt cele două fiice pe care le are cu fosta soție, Raluca. Alături le-au fost doar oamenii apropiați… oameni pe care Pepe i-a selectat și mai mult, după ce unii dintre ei l-au dezamăgit.

“Că m-au dezamăgit pe mine anumiţi prieteni nici nu mai contează, că eu i-am uitat. Le-aş fi recunoscător celor care m-au iubit şi m-au susţinut necondiţionat sau, chiar dacă nu m-au susţinut, nu m-au trădat. Celor care nu m-au trădat şi au avut încredere în mine, oamenilor normali, echilibraţi, cu care am evoluat împreună, lor le sunt recunoscător, pentru că prin dragostea, susţinerea şi respectul lor am ajuns la această performanţă de a mă putea dezice de anumite persoane care m-ar fi tras în jos.

Şi dacă anumiţi prieteni au considerat că iert orice, oricând, am iertat orice, oricând, căci omul e supus greşelii. În momentul în care se întâmplă nişte greşeli voite, aranjate şi premeditate, pe alea nu le iert, mai ales când e vorba despre greşeli din partea apropiaţilor. Pe alea le taxez cel mai tare şi le taxez fix cu indiferenţă totală pe veci”, a mai precizat Pepe pentru publicația viva.ro.

