Raluca Pastramă, declarație de dragoste surprinzătoare: „Ce te iubeam înainte, dar acum te divinizez”

Raluca Pastramă i-a transmis un mesaj emoționant celui mai important bărbat din viața ei. Bruneta nu este prima oară când face astfel de declarații.

Raluca Pastramă i-a spus fratelui său cât de mult îl iubește pentru felul în care își crește copilul. În urmă cu câteva luni, Bombo Pastramă a devenit pentru prima oara tată. Raluca nu ratează orice ocazie să își exprime mândria față de fratele său mai mic.

„Ce te iubeam eu înainte, acum te divinizez pentru felul in care ai grija de puiu’ tău! @bombo.pastrama Baietii vietii mele!!!”, i-a transmis Raluca Pastramă fratelui ei pe contul de Instagram.

Pepe a negat că a petrecut Paștele cu Raluca

Deși toată presa scria înainte de Paște că cei doi foști soți vor petrece sărbătorile Pascale împreuă ca o familie, iată că, nu a fost nicidecum așa. Raluca și Pepe și-au împărțit fetițele.

„A fost un Paște frumos, plin de iubire. Am fost și la Arsenie Boca în Vinerea Mare. Sâmbătă am fost cu fetițele, am petrecut în familie. Duminică am avut și concert cu Paloma, cu care am lansat și noua piesă „Înger”. A fost un Paște altfel, mult mai emoționant.

Duminică după-amiază a venit Raluca și le-a luat. Nu am fost la aceeași masă împreună. Nu s-a întâmplat asta. Presa a vrut să ne împace, dar nu e OK. Totul a pornit de o săptămână înainte când m-a sunat cineva să mă întrebe ce lansez. Cu fetele, ce își doresc de iepuraș? Și fetele cu cine îl faci? În familie! Ok, pa. Mi s-a părut un pic mai altfel pentru că după atât pandemie, atâtea încercări și un an foarte greu”, a dezvăluit Pepe.

