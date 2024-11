Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat

Raluca Pastramă și-a spus partea de adevăr, iar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Fosta soție a lui Pepe a rupt tăcerea și a mărturisit cum au stat, de fapt, lucrurile între ea și artist. Dezvăluiri uimitoare au ieșit la iveală!

Raluca Pastramă și Pepe sunt într-un continuu război, încă din momentul în care au divorțat. Deși amândoi și-au refăcut viețile și au trecut mai departe, cei doi nu au îngropat securea războiului. Principalul motiv este custodia celor două fetițe pe care le au împreună, iar acuzațiile au început să curgă.

Invitată în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”, Raluca a mărturisit că ruptura de Pepe s-a produs cu mult timp înainte ca cei doi să divorțeze. Atunci când a făcut primul pas, pentru că situația nu era deloc potrivită pentru un cuplu, artistul i-a propus brunetei să plece la mama ei, iar despărțirea s-a produs.

„A fost ciudat atunci când noi ne-am despărțit, pentru că noi, cumva, de câteva luni de zile nu mai stăteam împreună. El dormea într-o cameră, eu în alta, ne separasem din punctul ăsta de vedere. După multe luni de zile am îndrăznit să mă duc la el și să-i spun: „Ce facem? Pentru că nu e normal pentru nici unul dintre noi să continuăm așa. E normal să avem o viață sănătoasă, adică o viață normală’. El mi-a spus: „Ce vrei să faci, vrei să pleci la mama ta?’. Am zis ok.

Eu acum vă spun ce s-a întâmplat în ultimă instanță, nu vorbesc câte s-au întâmplat în cei zece ani de căsnicie. Nu a fost roz și ne-am trezit noi în ultimele șase luni să nu ne mai înțelegem. În decurs de zece ani, când ai o viață de artist, doi copii și eu pe lângă el, un milion de articole, un milion de lucruri urâte care s-au întâmplat de-a lungul timpului, un milion de discuții, oameni ce au intervenit între noi…”, a mărturisit Raluca Pastramă în podcast.