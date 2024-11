Raluca Pastramă rupe tăcerea despre mariajul cu Pepe! Artistul ar fi împins-o în brațele lui Ibrahim: „Mă simțeam doar o femeie din...”

După întreg scandalul dintre Raluca Pastramă, Pepe și Ibrahim Ibru, acum apele par că se liniștesc puțin, iar șatena a vorbit deschis despre fiecare relație în parte. Aceasta a spus cum a reușit fiecare dintre cei doi să o cucerească, a vorbit despre dedesubturile fiecărei povești, dar și despre trăirile pe care le-a avut alături de fiecare bărbat. Se pare că lângă Pepe simțea siguranță, iar Ibrahim Ibru a adus în viața ei o iubire pasională, ca în filme. Cum s-a văzut dragoste prin ochii Ralucăi Pastramă și cum Pepe a împins-o în brațele lui Ibrahim?

Recent, Raluca Pastramă a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Teo Trandafir. Aici și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre cele două relații importante din viața ei, cea cu Pepe și cea cu Ibrahim Ibru. Cei doi bărbați i-au oferit senzații și trăiri diferite, iar ce nu avea unul, a completat celălalt. Șatena a pus punctul pe „i” și a dat toate cărțile pe față.

Raluca Pastramă și Pepe au avut o relație ce a durat timp de 8 ani. Însă, în anul 2020 povestea lor de iubire s-a destrămat, iar acum șatena a spus care au fost cauzele. În cadrul podcast-ului, aceasta a dezvăluit că în cazul poveștii cu Pepe nu a fost niciodată vorba de o dragoste pasională, ci mai mult despre liniște și siguranță.

Cei doi nu au împărtășit sentimente nebune, iar relația lor a întâmpinat numeroase probleme și s-a degradat în timp. Ei bine, fix când toate sentimentele erau stinse și când credea că nu o să mai simtă pasiunea, în viața Ralucăi a apărut Ibrahim, care a venit ca un tsunami.

A fost o luptă, permanent o luptă. Relația noastră a fost de la început plină de piedici, plină de oameni care au venit să ne facă rău. Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria. Știu că e foarte ciudat, oamenii vin și spun Băi, dar deja aveai o experiență, deja aveai niște ani”, a mărturisit Raluca Pastramă, în cadrul podcast-ului.

„Eu când l-am cunoscut pe Ibrahim am dat-o dintr-o extremă în alta. Eu cu Pepe nu am simțit focul ăla, adică să simt că Doamne, mor de tine, ești lumina ochilor mei, dragostea sufletului meu, pentru tine mut munți. Cu Pepe a fost totul liniștit, nu am simțit niciodată vreo dragoste extraordinară, totul a fost așa din rău în rău, în rău.

După relația searbădă cu Pepe, Raluca Pastramă a trecut în extrema cealaltă. A urmat relația cu Ibrahim Ibru, care a fost la polu opus. Aici a fost vorba despre o iubire pătimașă, cu mult foc, ca în filme. Bărbatul a făcut-o să se simtă, din nou, iubită și dorită, lucruri pe care nu le mai simțise de foarte mult timp.

Tocmai de aceea s-a lăsat purtată de această poveste de iubire și a ignorat semnalele de alarmă. Deși între Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru a existat multă pasiune, relația a devenit rapid una toxică, măcinată de gelozii, așa că șatena a plecat și de aici.

„Vine Ibrahim (n.r. după Pepe), care nu se dezlipește de mine, care vine oriunde după mine, pentru care sunt lumina, soarele, luna, am simțit tot ce nu am simțit în toți anii ăștia. M-am simțit dorită, vrută, m-am simțit frumoasă, lucru pe care eu nu l-am mai simțit de foarte mulți ani, adică eu nu mă mai simțeam frumoasă, nu m-am simțit dorită. Mă simțeam doar o femeie din casă, o femeie care trebuie să fie acolo și să aibă grijă de tot ce se întâmplă, iar omul ăsta vine și îmi dă tot ce nu am avut în anii ăștia.

Deși am știut că este o greșeală, am știut, am simțit, dar…Eu tot timpul am avut încredere în oameni, am crezut că oamenii se schimbă. Deși cunoșteam părți din trecutul lui, nu, tot m-am înhămat la asta și am simțit că îl iubesc foarte, foarte mult. Fetele orice aveau nevoie el era mereu acolo, oriunde mergeam el era alături de mine… O iubire de aia de vezi numai în filme, cu de toate, și cu nebunie, și cu gelozie, dar mai multă gelozie și dezechilibru foarte mare. Eu nu am știut să văd toxicitatea din situația asta, pentru că nu am mai avut parte de ea. Eu am văzut în relația mea cu Pepe o stabilitate și o siguranță.

Din păcate, era clar că nu avea cum să reziste relația dintre noi (n.r. dintre ea și Ibrahim). El încă se maturizează, el mai are foarte mult până să se maturizeze, are destul de multe vicii, are multe probleme și de comportament, e cale lungă să poată ajunge familist”, a mai spus Raluca Pastramă.