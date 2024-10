Ibrahim Ibru rupe tăcerea după ce Raluca Pastramă l-a acuzat că s-a aliat cu Pepe. Care e relația dintre cei doi, de fapt

Războiul dintre Raluca Pastramă și foștii ei soți este departe de a se încheia prea curând. Femeia se războiește în instanță pentru custodia copiilor lor, iar în tot acest timp Pepe și Ibrahim au devenit prieteni, relație de care fosta lor soție este mai mult decât sigură că a fost formată cu gândul de a-i face ei rău.

Raluca Pastramă se află în plin război cu Pepe și Ibrahim Ibru, foștii ei soți. La finalul anului trecut, Ibrahim Ibru – cel de-al doilea soț – și Raluca Pastramă au divorțat. Cei doi au o fetiță împreună, iar acum se luptă în sala de judecată pentru custodie. În tot acest timp, Ibrahim Ibru și Pepe au legat o prietenie, prietenie care i-a dat fostei lor soții de bănuit. NU RATA: Gestul făcut de Raluca Pastramă în plin război cu Pepe pentru custodia fetițelor. A pus pe OLX!

În cadrul unui interviu, Ibrahim Ibru a vorbit despre prietenia pe care o are cu Pepe, fostul soț al Ralucăi Pastramă. Bărbatul susține că nu are niciun gând să-i facă rău fostei sale soții, ci doar își dorește să petreacă timp cu fetița lui. Mai mult de atât, acesta s-a arătat deranjat de faptul că a fost acuzat că formează o așa zisă alianță cu Pepe, singurul său interes în acest trio fiind legat de copilul lui.

”Mai avem un termen pe 2 decembrie și vedem ce se întâmplă. Copilul trebuie să stea egal și cu mine și cu ea, asta doresc și eu, copilul să fie și la mine, și la ea, să avem grijă amândoi. Nu are ce să îmi reproșeze. Eu nu am nicio prietenie cu Pepe ca să îi fac ei rău, nu vreau să îi fac ei niciun rău, nu vreau decât să am timp cu copilul meu împreună cu ea.”, a spus Ibrahim, conform Spynews.