Raluca Pastramă rupe tăcerea în plin război pentru custodia fetițelor pe care le are cu Pepe. Ce s-a întâmplat după divorț, de fapt: ”A fost greșeala vieții mele. Am semnat un acord”

În urmă cu patru ani, Pepe și Raluca Pastramă au decis să meargă pe drumuri diferite și au semnat actele de divorț. Însă, deși la acea vreme despărțirea a fost una pașnică, se pare că aceștia au ajuns acum la tribunal, iar motivul disputei este programul celor două fetițe pe care le au împreună. Acum, după ce problema a ajuns în fața oamenilor legii, Raluca Pastramă face primele declarații și spune partea ei de adevăr.

Așadar, acum Pepe și Raluca Pastramă au ajuns la tribunal. Bruneta l-a acționat în instanță pe fostul soț, iar primul termen din proces a avut loc pe data de 9 octombrie. Așa cum spuneam, motivul este programul celor două fiice pe care îl au împreună. Ce spune Raluca Pastramă despre toate cele întâmplate?

După ce a ajuns în sala de judecată, Raluca Pastramă face primele declarații despre toate cele întâmplate. Bruneta a decis să spună și partea ei de adevăr și subliniază că nu a fost niciodată departe de fiicele sale. De asemenea, aceasta a punctat faptul că fetițele sale nu au stat în permanență la tatăl lor, deși el a susținut asta.

De asemenea, Raluca Pastramă a mai dezvăluit că la momentul divorțului a semnat un acord notarial în ceea ce privește programul fetițelor, însă susține că la acel moment ea nu a avut avocat și nu a știut exact ce semnează, lucru pe care îl regretă acum.

„Eu pe vremea aceea eu nu am avut avocat. Eu cu Pepe am avut un milion de discuții pe vremea divorțului. (…) Într-adevăr, aceea a fost greșeala vieții mele. Am semnat un acord ce nu trebuia semnat, un acord pe care eu nu l-am înțeles. Pe vremea aceea eu cu Pepe am vorbit ca fetele noastre să rămână jumătate-jumătate. Eu asta am crezut că semnez.

Sunt foarte influențate. (…) Pepe este picătura chinezească atunci când vrea el să se întâmple ceva. Știe cum să abordeze situația în așa fel încât să facă doi copii de 12 și 9 ani să zică așa ca el și să creadă că e decizia lor.”, a mai spus Raluca Pastramă.