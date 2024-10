Adevăratul motiv pentru care Pepe și Raluca Pastramă au divorțat după 8 ani de căsnicie: ”Nu am ieșit să spun partea mea de adevăr”

Mare scandal între Pepe și Raluca Pastramă! Raluca a decis să îl acționeze în instanță pe artist, solicitând o ordonanță președințială prin care îl acuză că o împiedică să își vadă cele două fiice.

Pe de altă parte, Pepe a respins acuzațiile fostei soții și a subliniat că a respectat întotdeauna înțelegerile legate de custodia copiilor. El a subliniat că, deși relația cu Raluca s-a încheiat, interesul principal rămâne bunăstarea celor două fete, și este dispus să coopereze pentru a asigura un mediu sănătos pentru creșterea acestora. Iată de ce s-au despărțit cei doi, de fapt!

Cei doi s-au despărțit oficial în 2021, după o căsnicie care a durat opt ani. Deși la acea vreme motivele exacte ale separării lor nu erau clare, Raluca a dezvăluit recent că regretă faptul că nu a reușit să salveze relația. Ea a recunoscut că, în ciuda eforturilor depuse, relația lor s-a deteriorat ireversibil. În plus, ea a exprimat public un mare regret: nu și-a apărat imaginea în fața acuzațiilor de infidelitate care circulau la vremea respectivă, când zvonurile o acuzau că ar fi avut o relație cu unul dintre prietenii lui Pepe.

„În cazul divorțului de Pepe regret că nu am ieșit să spun partea mea de adevăr. Îmi pare rău că am permis să fiu denigrată, dar cine e deștept și pune totul cap la cap își dă seama că eu nu l-am înșelat. Mi s-a indus ideea că aș greși dacă ies să vorbesc, mi-au băgat în cap că sunt slabă. În plus, nu am vrut să îmi fac fetele să sufere, ele nu își mai doreau să ne certăm. Și, să fiu sinceră, eu nu am nevoie să apar la TV, nu sunt vedetă, nu vreau să îmi spăl lucrurile în public. Nu mă ajută absolut deloc. Dacă nu am ieșit când au fost mizeriile cu Zăvoranca, acum chiar nu îmi trebuie așa ceva”, a spus cu ceva timp în urmă Raluca Pastramă în emisiunea „ExclusiveVip”, moderată de Cristi Brancu.

După divorțul de artist, Raluca și-a refăcut viața alături de Ibrahim Ibru, dar nici această căsnicie nu a avut un final fericit. Recent, Raluca a vorbit deschis despre motivele care au dus la destrămarea celei de-a doua relații. Ea a spus că a încercat din răsputeri să salveze mariajul cu Ibrahim, la fel cum a făcut și în cazul lui Pepe. Însă, după un timp, a realizat că eforturile ei nu au fost suficiente pentru a menține relația pe linia de plutire.

Raluca a explicat că, deși a avut parte de două căsnicii eșuate, a învățat lecții importante din ambele experiențe. Ea a subliniat că nu dorește să mai repete greșelile trecutului și că este hotărâtă să își concentreze atenția asupra copiilor săi și a carierei personale. În acest context, conflictul actual cu Pepe în ceea ce privește accesul la cele două fete vine într-un moment sensibil pentru ea.

„Eu și Ibrahim ne-am despărțit de un an. Nu ne-am mai înțeles deloc, avem caractere și opinii diferite. Urmează să ne întâlnim la notar după sărbători. Dacă ne înțelegem acolo e ok, dacă nu, vom înainta divorțul în instanță. Nu, nu am rămas prieteni. Comunicarea se face doar prin intermediul familiei. Ibrahim își dorea să își trăiască viața, să copilărească, eu nu mai sunt la vârsta care să îmi permită să fac acest lucru, am trei copii minunați, sunt o mamă implicată, sunt o familistă convinsă, am tras de această relație cât am putut eu, la fel cum am luptat 10 ani să salvez căsnicia cu Pepe”, a mai spus Raluca Pastramă.