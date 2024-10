Pepe și Raluca Pastramă, față în față la tribunal! Artistul susține că fetițele vor să rămână la el: ”Nu a plătit nimic pentru educația lor”

Pepe și Raluca Pastramă au ajuns din nou la tribunal. Cei doi foști soți par să nu ajungă la un comun acord în ceea ce privește programul de vizită al fetițelor lor. Au trecut 4 ani de când ei au divorțat, însă acum fosta soție a cântărețului i-a deschis acestuia un proces ce are obiect ordonanța prezidențială.

Au trecut 4 ani de când Pepe și Raluca Pastramă au divorțat. Separarea a avut loc la notar, civilizat, însă, se pare că cei doi foști soți mai au ceva de împărțit. La vremea respectivă, s-au înțeles asupra programului copiilor dar și asupra partajului. De dragul fetițele pe care le au împreună, Maria și Rosa Alexandra, Pepe și fosta lui parteneră au decis că își vor împărți în mod egal timpul petrecut cu cele mici, însă nu a fost așa. Fetele au rămas în grija lui Pepe, decizie luată la inițiativa Ralucăi, pe care acum pare să o regrete.

Aceasta și-a chemat fostul soț în instanță, acolo unde își exprimă dorința de a vrea ca programul de vizită al fetițelor să se schimbe. Miercuri, 9 octombrie 2024 Pepe a venit însoțit la tribunal de avocata sa și de un martor. Ironia sorții face ca, de partea lui, martor în proces să fie Ibrahim Ibru, fostul soț al Ralucăi Pastramă. NU RATA: Pepe a spus adevărul despre banii încasaţi la nunta cu Yasmine. Ce a găsit în plicuri

În ceea ce privește timpul alocat fetițelor lor, Raluca cere instanței – prin ordonanță prezidențială – ca atât ea, cât și Pepe să beneficieze de același program de vizită. În fața instanței, Pepe a mărturisit că nu se aștepta să se ajungă aici, mai ales că – la un moment dat – chiar Raluca a fost cea care l-a rugat să aibă grijă de fetițele lor. Artistul nu pare să fie de acord cu schimbările propuse de fosta lui soție și în apărarea sa le-ar fi spus judecătorilor că Raluca Pastramă nu a contribuit niciodată cu o pensie alimentară, potrivit Spynews.ro.

Prezentatorul de la Te cunosc de undeva susține că fetițele lui și ale Ralucăi Pastramă, Maria și Rosa, vor să rămână la el. Artistul a mărturisit că fetele lui au depus declarație în fața instanței.

„Ea a plecat de acasă! Să vină după fete și să le ia când își dorește, în weekend-uri, dar ea nu vine. Cu ce o denigrez? Nu a depus nimic la dosar, nu i-am blocat niciodată accesul, nu i-am refuzat niciodată accesul în casă, nu am refuzat-o niciodată când a venit la copii. Ea nu vine! Ce să-i fac, să-i duc eu la poartă?

Nu ți se pare ciudat ca niște copii să aibă două domicilii și o săptămână să stea cu haine, cu cărți, caiete, costumații, cu tot să plece în fiecare săptămână că așa vrea mami? Să decidă instanța! Ea a zis că ne-am înțeles verbal. Am înnebunit când am auzit! Avem acte semnate, acord parental, divorț. Cum poți să spui că avem o înțelegere verbală și eu n-am respectat-o? Ea și-a dorit asta, n-am propus eu.

Eu m-am ocupat de copii. Ea vrea acum să fie jumătate – jumătate. Nu înțeleg ce consumă! Ea nu a dat niciun leu în viața ei, nu plătește pensie alimentară, nu a plătit în viața ei nimic din educația copiilor. Nu are niciun aport în educația copiilor. N-am înțeles de ce m-a chemat astăzi! A cerut să se judece în lipsă, fără să vin eu să mă apăr. Pe bune? De unde tupeul ăsta? Nu e nimeni prost. Copiii au dat declarație și vor să rămână acasă, așa că e ok’, a spus cântărețul pentru VIVA!

În urmă cu ceva timp, Pepe a reamintit de perioada în care și el a fost nevoit să apeleze la ajutorul legii, atunci când a vrut să mute fetele la o școală mai bună și mai aproape de locuința lor. În urma procesului, Pepe a câștigat, iar Raluca a fost nevoită să semneze pentru mutarea fetelor la școala dorită de artist.

„Era nevoie de o școală în apropierea casei și foarte bine cotată. (…) La școala din Colentina au început. Pentr: ”u 1-4 a fost în regulă. Maria a vrut din clasa a cincea să se mute, dar nu am reușit din clasa a cincea, am reușit din a șasea. Tot la privat. Nu am reușit să o mut că nu puteam singur.(…) Când am zis că vreau să mut fetele în apropierea casei la o școală mai bună (…) nu mi-a dat semnătură. (…) Până la urmă tot nu mi-a dat semnătură. Am deschis proces, dar s-a rezolvat. (…) Nu mi s-a părut penibil nici măcar că am deschis proces și l-am câștigat.”, declara Pepe la Un Show Păcătos.