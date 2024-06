Pepe a spus adevărul despre banii încasaţi la nunta cu Yasmine. Ce a găsit în plicuri

În data de 7 iunie 2024, Pepe și Yasmine s-au căsătorit. Cei doi îndrăgostiți au organizat ceremonia și petrecerea de nuntă într-un cadru de vis, în Cernica, acolo unde și-au făcut amintiri frumoase. În cadrul unui interviu televizat, cântărețul a vorbit despre darul de la nuntă. Câți bani au găsit în plicuri cei doi miri? Iată detaliile mai jos, în articol.

Pepe și Yasmine și-au pus pirostriile în data de 7 iunie 2024, în Cernica. Tot acolo, cei doi au îndrăgostiți au organizat petrecerea de nuntă. La superbul eveniment au luat parte sute de invitați, printre aceștia regăsindu-se și vedete din showbizul autohton. Au organizat nunta după bunul plac, iar CANCAN.RO v-a oferit, în exclusivitate, imagini și informații. Meniul a fost unul de vis, cu preparate speciale din care invitații și mirii, de altfel, s-au înfruptat în ziua cea mare. Vezi AICI ce preparate s-au regăsit în meniul de la nunta lor.

De altfel, după ce a avut loc evenimentul, artistul în vârstă de 44 de ani a făcut câteva precizări legate de nuntă. În cadrul unei emisiuni televizate, bărbatul a susținut că întregul plan a fost gândit de la bun început. Totodată, a explicat că nunta nu a fost cu dar, însă invitații le-au oferit plicuri cu bani.

„Pentru mine nu a fost deloc (n.r. stresat cu nunta). Am fugit de tot ce ne stresa. Știam de la început ce ne-ar fi stresat. Ne-ar fi stresat valsul mirilor să stăm să repetăm. (…) Ne-ar fi stresat tot, dacă ar fi să o luăm așa, dar acum cred că trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere, că am știut ce vreau. (…) Eu am venit cu ideea că am vrut să fie cu bufet și poate vrea cineva să mănânce vită argentiniană, poate vrea să mănânce pizza și mi-a zis cum să mănânce lumea pizza?

Shaorma la 03.00 dimineața pentru că mulți pleacă de la evenimente și se duc pe la colț și am zis să le avem pe toate. A fost un shaormar, cu tot ce trebuie. Au fost și fructe de mare, dar nu toate odată. Cumva, a fost moment de început. (…) Doar aperitivul a fost adus la masă. Nu a fost cu dar. Am găsit din partea multora plicurile, le mulțumesc mult”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.