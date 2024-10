Pepe o face praf pe Raluca Pastramă, după ce s-au întâlnit la tribunal. Război pe custodia copiilor: ”Dacă îi dau fetele două săptămâni, nu știe ce să facă cu ele”

A izbucnit un mare scandal între Pepe și fosta soție! La 4 ani de la divorț, Raluca Pastramă i-a deschis artistului un proces. Mai exact, ea a depus o ordonanță președințială, motivând că celebrul cântăreț îi împiedică accesul la cele două fete pe care le au împreună. Pe de altă parte, Pepe a negat acuzațiile și a reacționat pe măsură.

În luna iunie a acestui an, Pepe s-a căsătorit cu Yasmine Ody, femeia care i-a dăruit un băiețel. Artistul a fost extrem de fericit și mândru de familia sa, mai ales că soția lui se înțelege foarte bine cu cele două fete pe care le are din căsătoria anterioară. Totuși, artistul are acum probleme cu Raluca Pastramă.

Citește și: Cine a fost prima dragoste a lui Pepe, de fapt. Mulți credeau că e Oana Zăvoranu: ”Ne-am despărțit fără să ne certăm”

Pepe și Raluca Pastramă s-au întâlnit la tribunal

Miercuri, 9 octombrie, Pepe și Raluca Pastramă s-au întâlnit la tribunal, după ce bruneta a depus o ordonanță președințială. Aceasta a susținut în fața instanței că artistul îi împiedică accesul la cele două fete pe care le au împreună.

Cântărețul nu a fost de acord cu propunerea fostei soții și nu înțelege de ce a recurs la instanță. Pepe a explicat faptul că există un acord parental semnat la notar pe care are obligația să ăl respecte.

„În primul rând m-a deranjat faptul că a depus o ordonanță președințială fără niciun motiv! Pentru așa ceva trebuie să existe o urgență, iar asta nu există! Ca să demonstrezi urgența și pericolul trebuie să ai niște dovezi. Am înțeles din sala de judecată! Am găsit o citație în care solicită să se judece de urgență, în lipsă, pe motiv că îi împiedic accesul la copii și de 3 săptămâni ea nu a mai venit să ia copiii! E problema ei! Avem un acord parental semnat la notar în care eu am obligația de a lăsa copiii la ea, și dacă nu ar fi solicitat și nu aș fi lăsat copiii la ea, era altceva. Eu nu îmi încălcam acordul parental, pentru că așa avem înțelegerea! Sunt de acord să mergi cu ei în vacanțe, când e ziua ta, când e ziua mea. A venit duminică să o ia pe Rosa.”, a declarat Pepe pentru Click.

Pepe: „Dacă îi dau fetele două săptămâni nu știe ce să facă”

Pepe a mărturisit că Raluca Pastramă nu a mai mers de trei săptămâni să ia fetele. Astfel, la rândul lui, a solicitat în instanță respingerea acțiunii fostei soții pentru că o consideră nefondată. În urma celor întâmplare, artistul a răbufnit și i-a adus brunetei acuzații serioase.

„Eu i-am dat mereu fetele și acum ea nu a mai venit de 3 săptămâni să ia copiii și a venit în instanță, cu martor că nu are acces la copii. Probabil va ataca decizia. Eu am solicitat să îi respingă acțiunea, să rămână ce am stabilit noi de comun acord la notariat, acordul parental. Ea a vrut să demonteze acordul parental prin ordonanță președințială! Eu îi dau fetele în afara programului. Nu am avut niciodată intenția de a nu lăsa copiii la ea. Nu a putut să demonstreze asta judecătoarei. Nu are ce să facă. În principiu, aberația pe care a spus-o a fost că eu nu respect înțelegerea verbală! După 4 ani nu poți să vii în fața instanței să spui că ai avut o înțelegere verbală, să spui în fața instanței că nu s-a respectat! Păi ai terminat Dreptul! Noi am avut o înțelegere verbală! Nu a plătit în viața ei pensie alimentară, dacă îi dau fetele două săptămâni nu știe ce să facă cu ele, nu știe drumul spre școală, unde ai văzut așa ceva, să stea copiii o săptămână cu o săptămână la părinți! Nu poți să pui fetele să stea așa!”, a mai spus Pepe.

Citește și: Ce spune Pepe despre înlăturarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”. „Așa e viața!”