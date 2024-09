Ce spune Pepe despre înlăturarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”. „Așa e viața!”

Noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva” vine la pachet cu noi schimbări, iar asta nu mai e deloc un secret după ce Andreea Bălan a spus adio colaborării cu Antena 1. CANCAN.RO vă punea la dispoziție toate informațiile, înainte ca vedeta să confirme plecarea ei din emisiunea în care și-a petrecut ani buni. Ce spune Pepe, prezentatorul show-ului, despre faptul că artista nu va mai face parte din juriu?

Andreea Bălan e OUT de la Antena 1, așa cum vă dezvăluiam în urmă cu ceva timp (VEZI AICI). Cântăreața a spus adio proiectului „Te cunosc de undeva”, după ani buni în care a făcut parte din juriu. 13 ani a fost Andreea Bălan jurat la acest show, însă toate au un sfârșit în viață.

La fel și contractul ei cu producția TV de la Antena 1. Pepe, prezentatorul emisiunii, a anunțat că noul sezon vine la pachet cu noi surprize. Își vor face apariția în peisaj și noi jurați, nu doar noi artiști, după cum a dat de veste moderatorul. Pepe a vorbit și despre plecarea Andreei Bălan de la „Te cunosc de undeva”.

„Urmează noi proiecte, urmează „Te cunosc de undeva” și sunt sigur că vor veni oameni noi, vor veni artiști noi, poate chiar și jurați noi, evident, concurenți noi, și nu avem timp să ne plictisim. E un joc frumos și cred că nu trebuie să ne uităm în urmă, ci doar înainte. Și eu am făcut parte din multe proiecte și am dispărut din ele și apoi am revenit. Așa e viața!”, a spus artistul, notează click.ro