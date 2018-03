Raluca și Pepe formează un cuplu frumos și au două fete împreună, dar au probleme: „Există genul ăsta de discuții”. Ce s-a întâmplat în mariajul lor

Prezent pe canapeaua emisiunii „Vorbește Lumea”, Pepe a vorbit despre viața de familie, ce va face de Paște, despre cariera sa, dar și despre discuțiile-problemă din mariaj. În cadrul interviului, artistul a dezvăluit că și-ar dori ca fetele sale să nu devină cântărețe sau actrițe, pentru că și-ar petrece mult timp departe de persoanele dragi. La un moment dat, latino-lover-ul a adus în discuție faptul că al treilea copil – pe care și-l dorește enorm – i-ar aduce unele riscuri soției sale.

Cum este implicat în multe proiecte de televiziune și are numeroase concerte, Pepe petrece mult prea puțin timp cu fetițele sale din cât își dorește. Întrebat care e momenul aparte pe care îl are cu Maria și Rosa, cântărețul a spus că este acela în care le citește povești. Mai mult, potrivit mărturisirilor sale, atunci Raluca are interzis să intre în camera fetelor.

„Momentul meu special cu fetițele e atunci când le citesc povești. Am ajuns să le spun povești fiicelor mele. Atunci doar tati are voie în cameră, mami, nu. Mami nu e geloasă, ceea ce e bine. (…).

Nu îmi doresc să devină nici actrițe, nici cântărețe. Logic că încercăm să le îndreptăm spre cât mai multe lucruri, astfel încât să se descopere ele pe ele. Nu aș vrea să le fac prea răsfățate. Am ridicat doar prin felul meu de a fi ca atunci când e nevoie să mă impun doar prin voce. E dificil, nu e o rețetă fixă.”, a povestit Pepe bucuros.

Întrebat dacă între el și frumoasa lui soții au existat reproșuri că unul stă mai mult cu fetele și altul nu, Pepe nu a negat asta. În timpul declarației, el a subliniat cel mai importat lucru în astfel de situații.

„Am încercat pe cât posibil să nu purtăm astfel de discuții în fața copiilor. În orice familie, există genul ăsta de discuții. Poate că am mai scăpat unele lucruri.”, a dezvăluit cântărețul.

În vârstă de 38 de ani, Pepe își dorește al treilea copil, dar, din păcate, pentru soția lui ar fi un risc enorm

„E puțin mai complicat pentru ea. Acum normal, cu grădinița mai putem avea unul.”, a mărturisit artistul.

Deși și-ar dori să petreacă Învierea Domnului undeva la țară, Pepe nu are cum, pentru că toate rudele sale sunt în Capitală. Amintindu-și de copilărie, el a dezvăluit că mereu mințea când scria compunerile – relata că își petrecea vacanțele la țară.

„Primăvara m-a găsit în promovare, m-a găsit un un proiect nou – oamenii au primit cu dragoste noul single. (…). Sărbătorile vor fi în familie. Suntem toți aici, în București. Toată viața mea mi-am dorit să merg la țară, dar uite că nu a fost să fie – mințeam și în compuneri când eram la școală. (…). Noi avem toate rudele aici.„, a spus artistul în cadrul emisiuhnii „Vorbește Lumea”.

Pe cinci aprilie, Rosa, fetița cea mică, împlinește trei anișori. La sfârșitul lunii trecute, Pepe a lansat clipul piesei „Rămâne între noi”.

Pepe e căsătorit cu Raluca de șase ani

Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu,s-a căsătorit civil cu Raluca Pastramă în 2012. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 15 august 2012; fiica lor cea mare se numește Maria. Iar pe 21 iulie 2014, cei doi soți s-au cununat religios. Mezina fmailiei, Rosa Alexandra, a venit pe lume în ziua de Florii, pe 5 aprilie 2015. Până să fie cu Raluca, artistul a fost căsătorit, din 2006 până în 2011, cu Oana Zăvoranu, de care a divorțat cu scandal.