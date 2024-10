Raluca Turcan: “Nu m-am așteptat să ne căsătorim…”. Ministrul Culturii, culisele mariajului de două decenii cu soțul ei, Valeriu

Raluca Turcan continuă dezvăluirile despre viața de familie în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Ministrul Culturii ne-a povestit despre mariajul de 20 de ani pe care îl are cu Valeriu Turcan. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și s-au căsătorit în același an. Au un fiu adolescent, Eric, de care sunt foarte mândri. Cum reușește Raluca Turcan să găsească echilibrul între familie și politică, cum se menține, dar și ce urmări a avut după accidentul suferit în copilărie, aflați din interviul exclusiv pe care ni l-a acordat.

Raluca Turcan este o fire bătăioasă, care nu a cedat în fața manifestărilor misogine existente și pe scena politică. Este de părere că dacă un bărbat rezistă într-un mediu competitiv și uneori agresiv, atunci și o femeie poate să facă față.

Raluca Turcan: “Am noroc de o familie înțelegătoare și de un copil matur încă de mic”

CANCAN.RO: Ce ați păstrat din modelul părinților dvs în ceea ce privește educația copilului?

Raluca Turcan: Să îi oferim încredere în forțele proprii și să-l încurajăm în tot ceea ce face. Nu l-am terorizat niciodată cu obligații, cu sarcini, cu ținte obligatorii de atins, ci încercăm să-i prezentăm opțiuni de studiu, inclusiv pentru petrecerea timpului liber. Cred că mai semănam într-o privință. Dacă ne spune cineva să facem sau să nu facem ceva, până nu vedem și nu înțelegem alternativele, nu suntem foarte ușor de influențat.

CANCAN.RO: Cum sunteți ca mamă? Ce provocări întâmpinați cu fiul dvs adolescent?

Raluca Turcan: Cu siguranță că sunt o mamă extrem de ocupată. Din păcate, recunosc faptul că au fost momente când nu am reușit sa petrec timp cu el cum aș fi vrut, din cauza obligațiilor profesionale. Am noroc de o familie înțelegătoare și de un copil matur încă de mic, care a acceptat faptul că mama lui trebuie să muncească foarte mult, să călătorească mult. Când simțim, însă, că avem nevoie să recuperăm, ne facem un program doar pentru noi.

Raluca Turcan: “Sunt bani din care să-și cumpere un sandviș, o sticlă de apă, să se întâlnească cu câțiva colegi”

CANCAN.RO: Ce buget alocați lunar pentru banii de buzunar ai lui Eric?

Raluca Turcan: Nu aș putea să vă spun cu precizie o sumă fixă de bani, pentru că nu cheltuie mult, uneori aproape deloc. Nu ne cere bani aproape niciodată. De cele mai multe ori îl întreb eu dacă are nevoie și îmi spune că nu, pentru că nu a cheltuit mai nimic. Sunt bani din care să-și cumpere un sandviș, o sticlă de apă, să se întâlnească cu câțiva colegi.

CANCAN.RO: Reușiți să găsiți un echilibru între timpul petrecut cu familia și cel destinat sferei profesionale?

Raluca Turcan: Când am început să activez în zona politică, mi-a fost deosebit de greu. La începutul carierei trebuie să demonstrezi ceea ce poți, iar acest lucru îți ocupă foarte mult timp. Prejudiciați sunt cei dragi, familia și prietenii. Însă, cu timpul, vreau să cred că am găsit acest echilibru. Din fericire, familia mea a fost mereu alături de mine și m-a susținut. Cred că nașterea copilului m-a obligat să găsesc rapid soluții pentru acest echilibru. Astăzi, cred că am găsit acest echilibru și sunt tare mulțumită.

Raluca Turcan: “N-am fost descurajată de manifestările misogine în politică”

CANCAN.RO: Cum sunt privite femeile în politică? La debutul pe scena politică, au existat situații sau persoane care v-au produs suferință? Ați fost tentată să renunțați la politică? Ce v-a determinat să vă continuați activitatea?

Raluca Turcan: Unii oameni proiectează asupra altora propriile lor valori si comportamente. Există în continuare misoginism în politică și uneori chiar ostilitate față de femeile care vor să se implice în viața de partid. Nu există încă, din păcate, o deschidere reală pentru promovarea femeilor. Progresele înregistrate sunt foarte firave și ele s-au obținut după presiuni, rugăminți, pledoarii insistente pentru a avea o minimă reprezentare politică a femeilor. Egalitatea de gen e o glumă amară în politica românească din 2024.

Eu sunt un om tenace, care știe să treacă peste dificultăți și n-am fost descurajată de manifestările misogine în politică. Au fost și atacuri directe împotriva mea, pe care prefer să nu le mai amintesc. Dar am fost tot timpul de părerea că dacă un bărbat rezistă într-un astfel de mediu competitiv și uneori agresiv, atunci și o femeie poate să reziste. Am mers înainte pentru că am văzut că oamenii – și în special electoratul feminin – așteaptă o politică mai apropiată de nevoile lor, mai empatică.

CANCAN.RO: Sunteți născută la Botoșani. Acasă se mai întâmplă să vorbiți moldovenește sau este un obicei?

Raluca Turcan: Graiul matern nu se uită, evident. Dar se schimba, sub impactul mediului din București, al anilor de facultate, al vieții mele începută la Sibiu cu foarte mulți ani in urmă. Bucureștiul în general nivelează cu timpul accentul celor care vin în Capitală, iar pe de altă parte tot în București poți ajunge să preiei cuvinte sau moduri de a accentua specifice unor zone foarte diverse.

Raluca Turcan: “Nu m-am așteptat să ne căsătorim în același an, dar să știți că am zis DA imediat”

CANCAN.RO: Întâlnirea cu Valeriu Turcan a avut loc în timpul unei campanii și a fost dragoste la prima vedere. Vă așteptați să vă ceară în căsătorie atât de repede? Cât de emoționant a fost momentul?

Raluca Turcan: Ne-am cunoscut în 2004, el fiind recomandat sa lucreze în campanie de unii colegi din PNL. Ne-am plăcut imediat. Am fost fericită să descopăr un om cald și atent, dar în același timp puternic și echilibrat. Sincer, nu m-am așteptat să ne căsătorim în același an, dar să știți că am zis DA imediat. Ne-am cununat la Mănăstirea Snagov, care e pe o insulă a Lacului Snagov, iar cununia e și azi o amintire extrem de specială.

CANCAN.RO: Ce calități apreciați la soțul dvs?

Raluca Turcan: La Valeriu am apreciat de la început inteligența, încrederea în sine și faptul că vorbea foarte bine engleza. Pe lângă o determinare aparte, mai are o calitate pe care eu, ca femeie, o apreciez mult: știe să asculte atunci când se află într-o conversație. Are o artă a ascultării active, empatice, care vine probabil din experiența lui de radio. O comunicare foarte bună e ceva esențial în viața de familie.

Raluca Turcan: “ E o brățară care îmi amintește de fiecare dată când o port cât de importantă e familia pentru mine”

CANCAN.RO: Sunteți o femeie frumoasă și reușiți să impresionați prin atitudine și stil vestimentar. Cât de mult investiți în imaginea dvs?

Raluca Turcan: Sunt atentă cum mă îmbrac și am apreciat sfaturile unor profesioniști ai domeniului. Pe de alta parte, foarte rar urmăresc ce mai apare în acest domeniu. Încerc să țin o linie de eleganță în spațiul public. Cred că vestimentația e formă de respect față de ceilalți și față de tine însăți.

CANCAN.RO: Ce slăbiciuni aveți atunci când mergeți la shopping?

Raluca Turcan: Dacă vorbim de îmbrăcăminte, uneori nu rezist tentației de a cumpăra o rochie de vară, dacă-mi place.

CANCAN.RO: Care este bijuteria de suflet? Este cumpărată sau primită?

Raluca Turcan: E vorba de un cadou foarte special, pe care l-am primit de la soțul meu la aniversarea a zece ani de căsătorie, în 2014. E o brățară care îmi amintește de fiecare dată când o port cât de importantă e familia pentru mine.

CANCAN.RO: Luna trecută ați împlinit 20 de ani de căsătorie. Care a fost cel mai dificil moment peste care ați reușit să treceți ca familie?

Raluca Turcan: Din fericire n-am avut momente grave sau chinuitoare în viața de familie. Suntem sănătoși și suntem recunoscători pentru lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Provocările, atâtea câte au fost, au venit din politică, dar ele trec.

Raluca Turcan: “Am rămas cu ruptură de mușchi de susținere pe o porțiune a coloanei vertebrale”

CANCAN.RO: Cum vă mențineți? Ce sport faceți? Țineți vreo dietă?

Raluca Turcan: Trebuie să recunosc că beneficiez de o moștenire genetică bună, care mă ajută să-mi mențin silueta fără să țin diete.

În loc de dietă prefer un stil de viață sănătos. Asta înseamnă că evit cât pot prăjelile și carnea grasă. Nu mănânc seara târziu decât în cazuri rare. De asemenea, am o slăbiciune pentru telemeaua de Sibiu. Și, deși îmi plac mult dulciurile, am învățat că mai puțin înseamnă mai bine. Foarte rar mai ajung si la sala.

CANCAN.RO: În copilărie ați suferit un accident la arte marțiale. Cum v-a afectat viața? Ce urmări a avut?

Raluca Turcan: Da, așa e. M-am accidentat în urmă cu multă vreme și am rămas cu ruptură de mușchi de susținere pe o porțiune a coloanei vertebrale. A fost un moment greu pentru mine și o îngrijorare serioasă pentru părinții mei la acea vreme. Am depășit însă situația cu exerciții de recuperare, dar nu este ceva care se poate vindeca definitiv. De aceea trebuie să fac sport, fiindcă altfel pot reapărea probleme. E și o parte bună în asta, dacă pot zice așa, fiindcă mă mai mobilizez ca să fac exerciții fizice din când in când.

