Coafurile la control! Hair-stylistul vedetelor, Adrian Perjovschi, a dat verdictul pentru principalele doamne din politică!

După ce ați văzut cine a strălucit și cine a dezamăgit în materie de outfituri pe scena politică, CANCAN.RO vă invită să descoperiți analiza exclusivă a hair-stylistului Adrian Perjovschi în ceea ce privește tunsoarea, culoarea și coafura principalelor figuri feminine. Aflăm astfel care dintre vedetele din politică e la curent cu trendul, dar și ce sfaturi le dă specialistul la capitolul imagine.

Adrian Perjovschi, hair-stylist de top și specialist în transformări radicale de look, a analizat, pentru CANCAN.RO, felul în care principalele doamne din politică aleg să își valorifice podoaba capilară. Specialistul a dat verdictul analizând cele 3 aspecte: tunsoare, culoare, styling.

Alina Gorghiu

Ministrul Justiției a făcut o alegere inspirată, după ce, în ultimii ani, s-a jucat cu diverse nuanțe de blond. “Mi-a fost și clientă și mă bucur foarte tare că a ajuns la un blond mult mai deschis, vanilat. I se potrivește foarte bine cu tenul și cu ochii. Îmi place și cum își așează părul, pentru că are un styling foarte natural. Este o femeie din politică care inspiră seriozitate, putere și eleganță în același timp și feminitate. Atunci când venea la mine și îmi era clientă avea o culoare mai închisă și direcția era spre acest blond mai deschis. În sfârșit a ajuns spre această direcție. Oarecum cred că poate mi-a urmat sfatul sau s-a dus natural în direcția asta. Mă bucur foarte tare că este aici, pentru că o prinde foarte bine”, este de părere Adrian Perjovschi.

Elena Lasconi

Candidata USR pentru președinția României este atentă la detalii de la outfit până la coafură. Cu această ocazie am descoperit că de look-ul ei este responsabil chiar Perjovschi. Elena Lasconi a fost de acord cu sfaturile lui și le-a pus în practică.

“De Elena Lasconi mă ocup chiar eu. Am lucrat pe părul ei, am făcut rădăcina baza o culoare un pic mai închisă și cu highlight-uri. Am și tuns din păr să fie o tunsoare fresh, iar styling-ul trebuie să fie natural, adică sunt femei puternice care se ocupă, au un job foarte important, dar nu trebuie să neglijeze partea de feminitate și reprezintă totuși o imagine pentru noi. Elena s-a lăsat pe mâna mea cu totul și mi-a urmat toate sfaturile și recomandările. Ne și știm de foarte mult timp și are încredere foarte mare în mine. Pentru mine e o mare plăcere să lucrez cu ea”, ne-a spus hairstilistul vedetelor.

Nu rata: Outfiturile la control! Principalele doamne din politică, sub lupa criticului de modă. Cine este blonda care domină scena din Parlament

Gabriela Firea

În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, Perjovschi o sfătuiește să adopte o altă nuanță de blond, care să îi pună în evidență mai bine trăsăturile fizice.

“Gabriela Firea am văzut că are un stil elegant, tot timpul a fost aranjată și pusă la patru ace. Culoarea este un pic care virează înspre auriu, înspre galben. Pentru anul următor într-adevăr este o culoare în tendințe, dar pentru tenul și ochii ei ar trebui să fie un blond un pic mai bej din punctul meu de vedere. Cred că ar avantaja-o mai bine. La styling nu a dat greș decât când sunt buclele un pic prea finisate sau prea așezate, dar în rest este coafată impecabil”, este verdictul specialistului.

Diana Șoșoacă

Trebuie să acorde mai mult timp pentru aranjarea podoabei capilare. “Un look mai sauvage să zicem cred că i se potrivește cu tipul ei de personalitate. Nu este cea mai reușită culoare și nici tunsoare, iar aspectul este de un păr mai neîngrijit puțin. Deci se poate mai bine”, a subliniat Perjovschi.

Acesta a venit și cu recomandări. “ O culoare mai deschisă, o tunsoare mai scurtă, părul îl are fin. Trăsăturile i s-ar pune mult mai bine în evidență dacă ar avea într-adevăr o culoare și o tunsoare care i s-ar potrivi mult mai bine. Într-adevăr părul fin, fără volum, necesită o îngrijire mai atentă pentru că acel coafat trebuie să fie făcut într-un anume fel ca să nu se lase repede și să țină și coafatul mai mult. Sunt niște mici artificii care se pot face pentru ca acea coafură să fie impecabilă mai tot timpul”, a adăugat el.

Olguța Vasilescu

S-a diferențiat de la început în politică prin nuanțele de roșcat abordate. “Mi-a plăcut tot timpul la această doamnă culoarea, pentru că este o culoare trăznită. Nuanțele de arămiu, de portocaliu nu poate să le poarte oricine. Într-adevăr femeile cu o personalitate mai puternică adoptă acest stil de culoare. Înseamnă că are un look foarte cool. Ca și tunsoare sau styling cu siguranță aș umbla un pic acolo, s-ar putea face o îmbunătățire pentru că această culoare i-ar pune mai mult în evidență trăsăturile și personalitatea”, este verdictul lui Perjovschi.

Natalia Intotero – Ministrul Familiei

Ministrul Familiei este sfătuit de specialist să renunțe la acest tip de bucle. “Este o femeie foarte frumoasă, căreia îi stă foarte bine cu nuanțe închise. Din punct de vedere al styling-ului este un pic mai învechit să spunem așa, nu este chiar în trend. Acele bucle într-adevăr nu se mai poartă de foarte mult timp și nu zic cu răutate, dar aceste bucle de tip modern pe beach waves, ușor mai lăsate, un pic mai dezordonate, sunt mult mai cool, mai tinerești și dau un look mult mai fresh. Când le vedem doar de la jumătate în jos, într-adevăr pare că părul ori a fost pus pe moațe ori a fost făcut cu un ondulator cilindic și se obține acest tip de bucle pe care noi le numim de tip “sarmale” în mare parte, dar nu sunt în trend”, este recomandarea lui Adrian Perjovschi.

Raluca Turcan

Mizează din nou pe părul lung. Iată ce spune hairstilistul vedetelor despre alegerea ei: “Nu am cunoscut-o personal, dar mi-a plăcut foarte tare cum îi stătea cu tunsoarea scurtă. Mie îmi plac tunsorile scurte foarte mult, mai ales la femei, pentru că părul lung poate să-l poarte oricine, părul scurt mai puțin. Pe dânsa o avantajează și părul lung, este foarte frumoasă, e feminin[, dar din punctul meu de vedere era mult mai cool și mai în trend și mai mișto cu părul tuns mai scurt”.

Foto: Instagram

Citește și: Fiul Gabrielei Firea a făcut nuntă în mare secret! Primele imagini de la eveniment. FOTO

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.