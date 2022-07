Raluka dezvăluie ce reacție a avut Andra prima dată când s-au întâlnit: “S-a uitat la mine și mi-a zis…”

Raluka este catalogată de public drept una dintre prezențele hot de pe scena muzicală din România. Timbrul special, precum și întreg conceptul de show al artistei fac din interpretă un nume de luat în calcul de peste 10 ani. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Raluca Nistor a vorbit despre începuturile sale în muzică, precum și despre întâlnirea de gradul 0 cu Andra, una dintre vedetele ce au influențat-o pe artista din Deva.

Prestațiile din show-ul „Te cunosc de undeva”, rolul de jurat în proiectul „Superstar” și trofeul de la „Asia Express”, obținut alături de Ana Baniciu, sunt doar câteva dintre realizările cu care artista Raluka s-ar putea mândri. Este urmărită de peste jumătate de milion de oameni pe Instagram, iar primul hit l-a avut puțin după vârsta de 20 de ani, în compania lui Dj Sava, moment pe care interpreta ține să îl reamintească.

„În momentul în care am început, eram fresh, acum nu mai sunt!”

Zecile de milioane de vizualizări și stream-uri nu au oprit-o pe Raluka din a progresa la nivel muzical. Chiar dacă la început a dat hit după hit, artista nu o duce rău nici acum, chiar dacă într-o notă jovială ne-a declarat că lucrurile nu ar mai sta ca în startul carierei: „Nu am un secret, că dacă l-aș avea, aș fi mult mai departe. Dar există un timbru special, am muncit destul de mult la tehnica vocală, pentru că e foarte mult vorba despre asta, atunci când vrei să faci parte din industria muzicală și în special să faci parte dintre cei fresh.

Iar eu în momentul în care am început, eram fresh, acum nu mai sunt! Sunt, așa cum mă consideră publicul, dar în momentul în care am început, exact ca orice alt proiect care începe, se numește fresh! E și șansa, da, și la mine a fost Dj Sava, care a pus mâna pe telefon și a zis «Vrei să cânți cu mine?». Și am zis «Da!»

„M-am întâlnit cu Andra și i-am spus…”

Un alt moment marcant reamintit de către Raluka este cel în care a întâlnit-o pe Andra, căreia a simțit să îi confeseze admirația: „Când eram la un moment dat în Deva, sau nu, venisem deja în București și începusem să cânt cu Dj Sava, m-am întâlnit cu Andra odată și i-am spus: «Mamă, frate, am crescut pe muzica ta!».

S-a uitat la mine și mi-a zis: «Mamă, nu îmi mai zice asta!». Și n-am înțeles la început, adică mi se părea un lucru frumos, dar acum înțeleg la ce se gândea și ea când zice lumea asta!

Te gândești că se duc anii, că nu îmbătrânim, eu nu cred că îmbătrânește nimeni!”, a mai adăugat îndrăgita câștigătoare de la „Asia Express”.

Sursă foto: Instagram @ralukaofficial