Raluka, fotografiată complet dezbracată! Poza cu câștigătoarea de la Asia Express! Da, e chiar ea

Raluka, fotografiată complet dezbracată! Câștigătoarea de la ”Asia Expres” a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare dezbrăcată, iar fanii nu își mai dezlipesc ochii de la ea. Fotografia a fost realizată de Vali Bărbulescu, iar coafura vedetei a fost realizată de Silviu Iuga. ”I love you”, ”Superbă”, ”Graceful” – au fost doar câteva dintre comentariile primite de frumoasa vedetă.

Şapte echipe de vedete au acceptat provocarea primul sezon „Asia Express“, iar după un maraton de aproape 5.000 de kilometri, două tinere cântăreţe au câştigat marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Cântăreţele Raluka (28 de ani), pe numele real Alexandra Raluca Nistor, şi Ana Baniciu (25 de ani) au câştigat finala „Asia Express”. Ele i-au învins pe Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu. După o cursă contracronometru şi o serie de probe dificile, cele două câştigătoare au intrat în posesia marelui premiu – o amuletă de 30.000 de euro.

Raluka şi Ana le-au înlocuit pe surorile Iuliana şi Nicoleta Luciu, care s-au retras chiar înainte de a debuta filmările pentru primul sezon „Asia Express“.

„A fost de departe cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea! A fost greu, foarte greu, dar a fost frumos şi aş repetea această experienţă începând din acest moment. Am îndurat frig, umilinţă, oboseală. În acelaşi timp am văzut locuri superbe, am cunoscut oameni superbi. Sunt foarte emoţionată şi îmi pare rău că s-a încheiat”, a declarat frumoasa Raluka.

Record de audiență

Cel mai dur reality show a ocupat primul loc în preferințele românilor. Ediția spectaculoasă a ultimei aventuri pe teritoriul asiatic a doborât recordul de audiență înregistrat în acest sezon, de la lansarea acestui format inedit, înregistrând cele mai bune cifre. “Asia Express” a fost lider de piață pe comercial, dar și pe urban și a strâns în fața micilor ecrane peste două milioane de oameni.

