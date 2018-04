Concurenții de la Asia Express au avut parte de o aventură pe cinste, în drumul lor au văzut cum este să trăiești cu doar câțiva euro, să încerci aromele unei culturi noi sau să faci autostopul. La final, lacrimile de bucurie au curs pentru echipa formată din Ana și Raluka.

Cele două au mărturisit că sunt foarte fericite că au reușit să câștige, deși au fost inconștiente și nici măcar nu știau despre ce este vorba în formatul emisiunii, atunci când au semnat contractul.

“Am zis că trebuie să fim foarte, foarte relaxate. Să stiți că nu s-a văzut pe parcursul emisiunii că am avut foarte multe momente în care eram ca două nebune, care țipau una la alta încontinuu, ca niște descreierate. Am concurat fără să știm despre ce este vorba. Ideea este că noi am fost foarte, foarte relaxate. Nu știu dacă a fost noroc sau nu”, a mărturisit Raluka.

“Noi am câștigat și suntem foarte fericite. Mulțumim tuturor celor care ne-au trimis sutele de mesaje. Am plecat inconștiente pentru că nu am știut despre ce e vorba. Habar nu aveam care sunt regulile acestui concurs și păream amețite, dar ne-am revenit pe parcurs. Tot ce ni s-a dat, am primit cu brațele deschise. În Vietnam am fost răcită și am avut febră 40 de grade”, a declarat Ana Baniciu.