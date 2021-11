Ramona Bădescu, dezvăluiri despre relaţia cu fostul soţ: „Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam”

Ramona Bădescu şi-a deschis sufletul în cadrul unei emisiuni TV şi a vorbit despre fosta sa relaţie. Vedeta a dezvăluit de ce a divorţat de baronul italian.

De foarte mulţi ani vedeta este stabilită în Italia, acolo unde a reuşit să îşi construiască un viitor frumos şi totodată şi-a întemeiat o familie. Alături de actualul său partener, vedeta are un băieţel pe nume Ignazio.

Deşi în prezent este fericită, fosta prezentatoare TV a trecut printr-un divorţ dureros.

Povestea de dragoste dintre Ramona Bădescu şi Alessandro di Fornaro a durat șapte ani, însă în anul 2004 cei doi au luat-o pe drumuri separate. Despre relaţia lor, vedeta a făcut declarații la emisiunea moderată de Denise Rifai.

„Dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?”

Ramona Bădescu a vorbit deschis despre cum s-a încheiat căsnicia de șapte ani cu baronul italian. Aceasta a dezvăluit care au fost, de fapt motivele pentru care au pus punct căsniciei.

”Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam, nu mai aveam emoția de a ajunge acasă și să mă strângă în brațe, să facem dragoste, să stăm împreună, nu mai exista aceea dorință. Eu recit doar pe contract și în filme, dar în viața reală nu sunt o bună actriță. Nu-mi place să mint, să însel, pentru că m-aș înșela pe mine însămi, ci prefer să închid o relație și să închid o alta nouă. Vreau să fiu foarte adevărată și tranșantă cu persoana de lângă mine, vreau să-i spun că nu ne mai iubim și că nu mai putem să stăm împreună. Soțul meu a fost un om deosebit, m-a cucerit, a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, și nu aș suporta să stau lângă un bărbat care m-ar lovi, iar cu această ocazie vreau să spun tuturor femeilor, care sunt victime a unor bărbați violenți, nu suportați, denunțați, pentru că un bărbat te poate lovi cu un trandafir, dar nu trupește”, a declarat Ramona Bădescu, notează wowbiz.ro.

”A fost o frumoasă relație, s-a terminat, iar când s-a ajuns să spună că „dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?” eu am spus am curaj și am plecat. Am refăcut totul și Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Da, l-am iertat și îi doresc tot binele din lume. Cel mai rău m-a rănit când am aflat că în timpul căsniciei a avut un copil. După ce l-am iertat, și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine, deci se explică de ce acel nu și din partea lui și acea senzație de nedorință”, a completat vedeta.

