Ramona Bădescu revine în lumea cinematografică. După 3 ani de pauză, actrița va apărea într-o peliculă. Ce rol va avea

Ramona Bădescu este pregătită să joace un nou rol, după trei ani de pauză. Actrița se va întoarce la filmări și va interpreta rolul unui personaj negativ. Ce spune Ramona Bădescu despre pelicula în care va juca?

Ramona Bădescu este pregătită acum să se întoarcă la filmări pentru o nouă peliculă. Actrița va interpreta rolul unui personaj negativ. Aceasta susține că nu este o problemă, pentru că poate interpreta și acest tip de rol. Ea va face parte din distribuția filmului ”Egregora: Comoara pierdută”, o trilogie. Pelicula este regizată de Andrei Chiriac și filmările au loc la Bușteni.

Citește și RAMONA BĂDESCU LE DĂ CLASĂ FETELOR DE 20 DE ANI, CU BUSTUL SĂU IMENS! CUM A APĂRUT ACTRIȚA LA UN EVENIMENT DIN CAPITALĂ

„Până acum m-am dedicat în exclusivitate lui Ignazio. Sunt doi ani de viața lui și un an când a fost în burtă, așa că sunt trei ani de când i-am cântat lui, i-am dansat lui, am stat numai lângă el. Dar acum m-am reîntors la muncă. Am ceva proiecte. Deja filmez pentru un film. La Bușteni. Scris și regizat de Andrei Chiriac. Un film extraordinar”, a povestit Ramona Bădescu pentru EVZ.

Cât despre rolul pe care îl are în peliculă, Ramona Bădescu spune: ”Sunt fată rea în film. Foarte rea. Pot să fiu și foarte rea, dar tot cu zâmbetul pe buze. Dacă botoxul îmi permite, mai ridic și sprânceana stângă să par și mai rea”.

Ramona Bădescu, despre perioadele grele din viaţa sa

Ramona Bădescu este, în clipa de față, una dintre cele mai apreciate actrițe din Peninsulă. Recent, în cadrul unui interviu, aceasta a dezvăluit că, în trecut, a avut și perioade grele, în principal din cauza faptului că avea kilograme în plus. Între timp, lucrurile s-au schimbat. În prezent este una dintre cele mai sexy femei din Italia.

“La 20 de ani mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă pentru că nu îmi suportam corpul. Părinţii mei îmi spuneau că mănânc prea mult… Acum, fac sport, mănânc zarzavaturi, fac yoga, Pilates, ţin să mă hrănesc cu lucruri cât mai naturale”, a dezvăluit Ramona Bădescu.

Sursă foto: capturi video Youtube