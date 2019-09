Ramona Bădescu e însărcinată la 50 de ani. Cine este, de fapt, tatăl copilului şi cum arată gravidă

Ramona Bădescu e însărcinată la 50 de ani și trăiește zile de fericire incomensurabilă. Ea și partenerul ei de viață și-au propus să recurgă la fertilizare in vitro, inițial, pentru a li se îndeplini dorința de a deveni părinți însă… Ramona era deja însărcinată atunci când a mers la doctorul care urma să facă procedura respectivă.

Ramona Bădescu este foarte emoționată, însă trăiește, de asemenea, o stare de ”frică și responsabilitate”. Totuși, conștientizează faptul că un copil rămâne cea mai frumoasă experiență pe care o poate avea o femeie. ”Un carusel de emoții”, declară Ramona Bădescu.

„Trăiesc o emoţie enormă, dar şi o frică şi o responsabilitate, pentru că nu peste mult timp voi naşte, aşa că încă citesc despre sfaturile care li se dau mămicilor după naştere. Este lucrul cel mai frumos care cred că i se poate întâmpla unei femei, confirmarea deplină a vieţii sale, de a deveni mamă. Tot ce mi se întâmplă trăiesc la maximum, râd mai mult, plâng mai mult, tot ceea ce mă înconjoară e un carusel de emoţii”, a spus Ramona Bădescu pentru Ok!Magazine.

”Prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec”

Cât despre partenerul ei de viață, Ramona Bădescu nu i-a divulgat, încă, identitatea, oferind doar unele informații… generale despre acesta. Îl descrie ca fiind un om ”foarte sigur pe el” și spune că prima întâlnire a fost ”un eșec”.

„Am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el, dar care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului. Ne-am cunoscut în cadrul unui eveniment desfăşurat la Roma, iar prima întâlnire a fost dezastruoasă, un eşec, pentru că ţin minte că era vară, el era îmbrăcat într-un costum albastru deschis, care m-a şocat, iar prezenţa şi personalitea lui puternice mi-au lăsat impresia că ar fi un om foarte sigur şi plin de el. Am vorbit atunci, nu mai mult de câteva minute, după care ne-am salutat cordial“, a explicat vedeta, conform sursei precizate mai sus.