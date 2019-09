Ramona Bădescu este însărcinată! Actrița va deveni mamă la 50 de ani

Stabilită de ani buni în Italia, actrița Ramona Bădescu a anunțat că familia ei va deveni completă abia acum, la 50 de ani, când va deveni mamă pentru prima oară.

După ce a ales să-și facă o carieră în Italia, iată că Ramona Bădescu și-a trăit tot acolo cele mai mari iubiri. Cea din urmă a împlinit-o, însă! Ea a anunțat că va deveni mamă.

”În aceşti doi ani de zile de când am ales să mă dedic vieţii sentimentale, am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el”, a spus Ramona.

„Cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de conge­lare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prie­tenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toa­te analizele, doctorul meu gi­necolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunân­du-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”, a spus ea pentru kmagazine.ro.