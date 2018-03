Ramona Gabor s-a mutat în urmă cu câțiva ani în Dubai, acolo unde s-a reprofilat, lăsând modellingul pe planul doi și intrând în afaceri imobilare. Acestea nu sunt, însă, singurele noutăți din viața surorii Monicăi Gabor. Se pare că nu doar financiar stă foarte bine, ci și pe plan personal. (NU RATA, AICI: Ramona Gabor, sărbătorită în singurul hotel de şapte stele din lume!)

Deși a mărturisit că este într-o relație, de aproape un an, cu un bărbat din America, acolo unde locuiește sora ei, se pare că nu refuză anturajele nocturne ale… masculilor. Vedeta se află de câteva zile bune pe plaiurile mioritice și, probabil, a vrut să își aducă aminte de cât de frumoasă este viața de noapte din Capitală. Astfel, împreună cu mai mulți prieteni, Ramona s-a distrat pe cinste, într-una din nopțile trecute, la Loft.

CANCAN.ro, site-ul nr 1 din România, a întâlnit-o pe mezina familiei Gabor, în timp ce stătea de vorbă cu amicii săi în fața clubului. Chiar dacă dădea semne că îi este frig, Ramona le-a ținut companie apropiaților și a părut foarte comunicativă. La un moment dat, unul din bărbații prezenți i-a arătat ceva pe telefon, iar ea s-a dovedit foarte interesată.

Vrea să se mute în Los Angeles

Ramona declara, la un moment dat, că vrea să se mute în America, la iubitul ei, despre care a ținut să precizeze că nu este chinez, deși face parte din grupul de prieteni ai lui Mr. Pink.

“Nu mai locuiesc în Dubai, acum sunt mai mult plecată în Los Angeles, vreau să obțin viza de lucru, ca să mă mut în America. Visul meu este să am grădiniță. Am o relație cu cineva, din Los Angeles. Suntem împreună de anul trecut, din vară. Avem aproape nouă luni, puteam să am un bebe deja. Ne dorim un copil, dacă va fi să fie, îl așteptăm cu drag. Este prieten de-al iubitului surorii mele, nu este chinez. (VEZI ȘI: Ramona Gabor, cerută de soţie: ”Iubesc şi îmi doresc să fiu mamă”)

Am lăsat modellingul pe planul doi. Mi-am construit câteva lucruri acolo, în Dubai. Am investiții imobiliare acolo, îmi place foarte mult acolo. O garsonieră începe de la 300. 000 de euro. Mentalitatea este foarte diferită în Dubai, după relația pe care am avut-o, trei ani am fost singură. Arabii sunt foarte generoși, dar și cheltuitori”, a mărturisit Ramona Gabor.

Meniu de fițe și șampanie fină, de ziua ei de naștere

Ramona Gabor a primit de ziua ei cadouri scumpe şi s-a relaxat în compania unor prieteni apropiaţi din Emiratele Arabe Unite. La petrecerea pe care şi-a organizat-o la unul dintre etajele hotelului de lux Burj Al Arab din Dubai, ea a îmbrăcat o rochie neagră, extrem de elegantă şi cu o croială provocatoare. Odată ajunsă acolo, sărbătorita a fost primită de prieteni cu multă căldură şi bucurie.

De ziua sa de naştere, Ramona Gabor a avut parte de un meniu de fiţe şi şampanie fină, iar atmosfera a fost întreţinută şi de o dansatoare profesionistă de belly dance. Ramona a făcut publice imagini cu gustările din care s-a înfruptat împreună cu invitaţii ei, iar locul în care s-au distrat a fost decorat ca pentru o mică prinţesă.

